Lutte sénégalaise : le ministère de l’Intérieur veut en finir avec le phénomène du « simol »





Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, a réitéré mardi sa ferme intention de combattre le phénomène dit du « simol », caractérisé par des agressions et des vols commis en groupe à l’occasion des combats de lutte et des face-à-face entre lutteurs, selon des informations rapportées par Le Soleil.



Ces actes, a-t-il souligné, constituent une menace pour la sécurité des spectateurs et portent atteinte à l’image des arènes de lutte au Sénégal. S’exprimant lors d’une conférence tenue à l’Institut de Défense du Sénégal (IDS), le ministre a insisté sur la nécessité d’une réponse rapide et rigoureuse. Il a déclaré qu’il est inadmissible que des citoyens soient pris pour cible à la fin des combats et que les auteurs de ces actes doivent être identifiés et sanctionnés sans délai.



Dans ce cadre, Me Bamba Cissé a donné instruction au gouverneur de Dakar de réunir l’ensemble des acteurs impliqués dans le milieu de la lutte, notamment les promoteurs, les lutteurs, les managers, les fan-clubs et les communicateurs traditionnels. L’objectif est de définir et de mettre en œuvre des mesures concrètes en matière de prévention et de sécurité.



Le ministre a également annoncé l’ouverture d’une enquête approfondie sur les incidents récents, ainsi que la mobilisation accrue des forces de l’ordre afin d’assurer la protection des spectateurs lors des événements de lutte. Il a rappelé que la sécurité des citoyens demeure une priorité absolue et que le développement du phénomène du simol ne saurait être toléré.



Enfin, Me Bamba Cissé a évoqué la mise en place d’un mécanisme visant à responsabiliser à la fois les acteurs du milieu de la lutte et le public, dans le but de limiter les débordements et de garantir des arènes sûres pour tous.

