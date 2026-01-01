La FSF dévoile “SMART FSF 2028”, une stratégie axée sur la modernisation et la transformation numérique





La Fédération sénégalaise de football (FSF) a officiellement lancé la stratégie baptisée “SMART FSF 2028”, un plan présenté comme structurant et destiné à moderniser en profondeur son organisation. L’annonce a été faite mardi à Tanger par le président de l’instance fédérale, en marge d’un séminaire consacré à cette nouvelle orientation stratégique.



Selon le dirigeant de la FSF, si les performances sportives de l’équipe nationale sont aujourd’hui saluées sur le plan international, des insuffisances persistent au niveau organisationnel et structurel. Cette situation a motivé la mise en place d’un programme ambitieux visant à combler ce décalage.



Présentant les grandes lignes de la stratégie lors de la rencontre tenue au camp de base de l’équipe nationale pour la CAN 2025, à Tanger, le président de la FSF a indiqué que le projet repose sur trois axes majeurs. Il s’agit de la digitalisation, du renouvellement et du redimensionnement de certains projets fédéraux, ainsi que du renforcement de la gouvernance et des mécanismes de financement.



L’objectif affiché est de conduire une transformation numérique globale de la Fédération, accompagnée d’une modernisation en profondeur de ses méthodes de fonctionnement. Cette démarche concerne l’ensemble des structures fédérales et vise à repenser les relations entre la FSF, ses organes déconcentrés et ses partenaires.



Au cours de cette rencontre, le projet “Go Gaïndé” a également été évoqué. Il a été présenté comme une initiative fédérale fondée sur la centralisation de l’ensemble des droits commerciaux de la Fédération.



La FSF a par ailleurs annoncé le lancement de la deuxième phase des travaux de rénovation du stade Demba Diop. Cette étape permettra de revoir l’envergure du projet et d’identifier de nouvelles sources de financement. Une approche similaire est également envisagée pour le stade Maniang Soumaré de Thiès, considéré comme un actif stratégique de la Fédération.



Enfin, concernant l’appui financier aux clubs, il a été précisé qu’un audit est actuellement en cours. À l’issue de ce processus, les montants destinés aux clubs amateurs ainsi qu’aux clubs de la Ligue professionnelle seront clairement définis.

