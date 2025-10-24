Ngaye Mékhé : la mairie distribue 4 000 poubelles pour renforcer la propreté urbaine





La municipalité de Ngaye Mékhé a lancé, ce dimanche, une opération de distribution de 4 000 poubelles destinées aux ménages des différents quartiers de la commune. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet de gestion durable des déchets solides, soutenu par l’Agence française de développement (AFD).



Selon le maire Maguette Wade, ce programme, mené conjointement avec la commune française de Saint-Dié-des-Vosges, bénéficie de l’appui des gouvernements sénégalais et français. Il a pour objectif principal de promouvoir une économie verte et circulaire tout en améliorant le cadre de vie des habitants.



Le maire a précisé que le projet a déjà permis la construction d’une décharge conforme aux normes, l’acquisition d’un tracteur, de deux bennes à ordures, ainsi que de matériel de pré-collecte. Il a également contribué à la formation et au renforcement des capacités des acteurs locaux impliqués dans la gestion des déchets.



Le programme comprend en outre la mobilisation d’assistants techniques et l’organisation de missions d’échanges entre les deux communes partenaires, afin de partager les meilleures pratiques en matière de gouvernance environnementale.



Pour Maguette Wade, cette distribution de bacs à ordures représente une étape clé vers une propreté durable et une gestion plus efficace des déchets à Ngaye Mékhé.

