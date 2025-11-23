Nécrologie: Rappel à Dieu de Serigne Abdou Salam Ndjeguene frère de Serigne Mounirou Ndjeguene

La communauté Tidiane est en deuil, à la suite du rappel à Dieu de serigne Abdou Salam Ndjeguene, frère de serigne Mounirou Ndieguene khalife de la famille Ndjeguene de Thiès. Serigne Abdou Salam NDIEGUENE, fils du vénéré Elhadji Mouhammadou NDIEGUENE est décédé ce mercredi au quartier Keur Mame Elhadji à Thiès. L'enterrement aura lieu aujourd'hui après la prière de 17h. Paix à son âme. Thies info s'incline devant la mémoire du défunt et présente ses condoléances à la famille de Mame El Hadji Ahmad Barro Ndjeguene .
Rédigé le Mercredi 3 Décembre 2025 à 14:39 | Lu 48 fois Rédigé par Hanne Abou
