Nécrologie: Rappel à Dieu de Serigne Abdou Salam Ndjeguene frère de Serigne Mounirou Ndjeguene

La communauté Tidiane est en deuil, à la suite du rappel à Dieu de serigne Abdou Salam Ndjeguene, frère de serigne Mounirou Ndieguene khalife de la famille Ndjeguene de Thiès. ‎ ‎ ‎ Serigne Abdou Salam NDIEGUENE, fils du vénéré Elhadji Mouhammadou NDIEGUENE est décédé ce mercredi au quartier Keur Mame Elhadji à Thiès. L'enterrement aura lieu aujourd'hui après la prière de 17h. Paix à son âme. ‎ ‎Thies info s'incline devant la mémoire du défunt et présente ses condoléances à la famille de Mame El Hadji Ahmad Barro Ndjeguene . ‎