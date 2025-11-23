Menu
Nécrologie: Rappel à Dieu de Serigne Abdou Salam Ndjeguene frère de Serigne Mounirou Ndjeguene


La communauté Tidiane est en deuil, à la suite du rappel à Dieu de serigne Abdou Salam Ndjeguene, frère de serigne Mounirou Ndieguene khalife de la famille Ndjeguene de Thiès. ‎ ‎ ‎ Serigne Abdou Salam NDIEGUENE, fils du vénéré Elhadji Mouhammadou NDIEGUENE est décédé ce mercredi au quartier Keur Mame Elhadji à Thiès. L'enterrement aura lieu aujourd'hui après la prière de 17h. Paix à son âme. ‎ ‎Thies info s'incline devant la mémoire du défunt et présente ses condoléances à la famille de Mame El Hadji Ahmad Barro Ndjeguene . ‎



