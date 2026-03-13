Ndiaganiao : une fillette de moins de 5 ans victime d’une agression, un jeune berger arrêté

Selon les premiers éléments de l’enquête, le présumé auteur, un adolescent berger de 16 ans, aurait profité de l’absence momentanée de la mère pour s’introduire dans la chambre où dormait l’enfant. Quelques instants plus tard, la mère, de retour pour vérifier l’état de sa fille, aurait fait une découverte glaçante en surprenant le suspect dans une position compromettante auprès de la fillette.





Sous le choc, elle a immédiatement donné l’alerte. Pris de panique, le jeune homme aurait pris la fuite avant de tenter de se cacher dans les toilettes de la concession familiale. Rapidement informée, la famille s’est mobilisée tandis que la mère transportait en urgence sa fille vers une structure sanitaire à Guélor.





Après un premier examen médical, la victime a été évacuée vers le district sanitaire de Thiadiaye, où un certificat médical a été établi, faisant état d’indices compatibles avec une agression récente.





Munie de ce document, la mère a saisi les autorités judiciaires en déposant une plainte. Interpellé par les forces de l’ordre, le suspect nie les faits qui lui sont reprochés. Il reconnaît toutefois s’être rendu dans la chambre cette nuit-là, évoquant une présence sans intention criminelle.





Malgré ses dénégations, il a été déféré au parquet de Mbour pour des faits présumés d’agression sexuelle sur mineure.





Cette affaire, qui suscite une vive émotion dans la localité, relance le débat sur la protection des enfants et la vigilance au sein des communautés, en particulier durant les moments de forte affluence et de relâchement social.

