Moustapha Cissé appelle à des réformes durables pour renforcer et protéger la presse sénégalaise

Lors de l’atelier de consolidation des recommandations issues des assises nationales des médias et des journées de concertation sur la presse, tenu lundi à Dakar, Moustapha Cissé, secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), a affirmé que le document final de ces assises devait servir de “levier d’actions” au chef de l’État pour réformer et protéger le secteur de la presse.



En présence du directeur de la Communication, Habibou Dia, et de Matar Silla, président du comité scientifique des assises, Moustapha Cissé a rappelé que les médias ont pour mission de “porter la voix des citoyens, traiter les urgences et incarner une vision où l’information est un bien commun, accessible et protégé par les valeurs démocratiques”.



Il a renouvelé l’engagement du SYNPICS à rester “mobilisé, vigilant et constant” pour garantir l’autorité et la crédibilité de la presse. Selon lui, la réussite des réformes dépend d’une “mobilisation collective et d’une éthique partagée”, nécessaires pour bâtir des bases solides au secteur.



Moustapha Cissé a invité les participants à “transcender les privilèges, dépasser les désaccords et construire un engagement collectif”, estimant que la crédibilité de la démarche repose sur “la rigueur, la solidarité et le respect mutuel”. Il a insisté sur l’importance “d’inscrire les réformes dans la durée” et de donner aux médias “les moyens de jouer pleinement leur rôle de garant de la démocratie”.



Parmi les priorités évoquées, il a plaidé pour “l’application immédiate des mesures sociales” et une réforme du Fonds d’aide au développement de la presse basée sur des critères transparents et équitables. Il a également proposé un régime fiscal adapté au secteur, la reconnaissance des créateurs de contenus issus des réseaux communautaires, ainsi qu’un cadre éthique pour encadrer l’usage de l’intelligence artificielle dans les médias.



Le SG du SYNPICS a aussi appelé à “une meilleure protection juridique contre les violences numériques et les discriminations”, ainsi qu’à un soutien accru des banques et institutions nationales. “Nous voulons une presse qui ne subit plus, mais qui propose. Un secteur qui tient debout, fort de sa contribution à la société”, a-t-il déclaré, tout en insistant sur la nécessité “d’accélérer les réformes” pour répondre aux “frustrations légitimes” des professionnels des médias.

