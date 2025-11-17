Mort de Nogaye Thiam : découverte tragique, bébé sauvé, accusations enflammées… et un mari ainsi que son beau-père qui nient tout

Selon les proches, Nogaye Thiam souffrait d’une maladie non précisée.

Affaiblie, elle était isolée avec son bébé, son mari étant en déplacement professionnel à Sabadola.





Pendant quelques heures, le voisinage remarque un silence inhabituel autour de la maison.

Selon le beau-père, lorsqu’ils ont trouvé le bébé, il n’avait pas pleuré:



« Le bébé n’a même pas pleuré », a-t-il expliqué.



Heureusement, le drame n’a pas duré longtemps avant la découverte, et le nourrisson a pu être pris en charge rapidement.



À l’arrivée des sapeurs-pompiers et de la police, le corps de Nogaye Thiam était retrouvé.

Le drame avait été découvert assez rapidement pour permettre la survie du bébé.



Certains affirment que la belle-famille n’a pas suivi l’état de Nogaye :



« Même quand elle disait qu’elle ne se sentait pas bien, personne ne venait l’aider » , témoigne Adja make up., soeur de la victime.



Ces propos ont été largement relayés sur les réseaux sociaux.



Le mari, en déplacement à Sabadola, insiste sur le fait qu’il n’a jamais été informé de la gravité de l’état de sa femme :



« Je nie toutes ces accusations. On s’est parlé le vendredi, le 24 novembre. On échangeait régulièrement.

Je n’ai jamais été informé que son état s’était aggravé. Elle n’était pas enceinte et notre bébé vient d’avoir un an ce 21 novembre. »



Le beau-père précise : « Nous n’avons jamais abandonné Nogaye. Nous l’aimions et nous l’avons toujours soutenue. »



Selon son mari, Nogaye Thiam est la sixième personne décédée dans sa famille, ajoutant un poids dramatique supplémentaire à ce décès.



La sœur de Nogaye, Adja, influenceuse très suivie, a exprimé sa douleur et sa colère sur les réseaux sociaux.

Les abonnés réclament que toute la lumière soit faite sur ce drame.



Cette affaire met en lumière l’isolement extrême des jeunes mères, la fragilité du suivi familial, et pose une question bouleversante :



Comment Nogaye Thiam, mariée depuis 2021, a-t-elle pu mourir seule, pendant que son bébé, silencieux et affaibli, l’accompagnait dans ses derniers instants, avant que le drame ne soit rapidement découvert ?



Le fait que son bébé venait juste d’avoir un an rend la situation encore plus tragique.

