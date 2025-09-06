Menu
Mort de Charlie Kirk : Donald Trump ordonne que les drapeaux soient mis en berne aux États-Unis en hommage à l’influenceur


Rédigé le Mercredi 10 Septembre 2025 à 21:58 | Lu 62 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Charlie Kirk a été tué par balle ce mercredi. Le président américain le décrit comme « un vrai et grand patriote américain » et indique que les drapeaux seront mis en berne dans tout le pays.


Il était une voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux États-Unis. L’influenceur Charlie Kirk, 31 ans, a été tué par balle ce mercredi 10 septembre, lors d’un meeting organisé à l’université Utah Valley, à Orem, aux États-Unis.

« En hommage à Charlie Kirk, un vrai et grand patriote américain, j’ordonne que tous les drapeaux américains à travers les États-Unis soient mis en berne jusqu’à dimanche soir à 18 heures », a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Le podcasteur de 31 ans organisait un événement sur le campus de l’Utah Valley University, dans l’ouest du pays, lorsqu’il a été touché au cou par balle, selon plusieurs vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux.



