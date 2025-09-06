Mort de Charlie Kirk : Donald Trump ordonne que les drapeaux soient mis en berne aux États-Unis en hommage à l’influenceur

Rédigé le Mercredi 10 Septembre 2025 à 21:58 | Lu 62 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Charlie Kirk a été tué par balle ce mercredi. Le président américain le décrit comme « un vrai et grand patriote américain » et indique que les drapeaux seront mis en berne dans tout le pays.