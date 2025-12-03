Sénégal: un ancien jihadiste condamné en Belgique interpellé par la police

D’après les éléments du dossier, Alilou Soufiane avait quitté la Belgique en 2012 pour rejoindre la Syrie, où il aurait intégré la branche jihadiste Al-Nosra, organisation affiliée à Al-Qaïda. Son engagement au sein de ce groupe armé lui avait valu une lourde condamnation judiciaire à son retour en Europe.



Après son arrestation, il a purgé sept (7) années de prison ferme, avant d’être placé sous bracelet électronique pendant une année, complétant ainsi sa peine. À l’issue de cette période, il avait retrouvé la liberté sous surveillance.



Son arrestation au Sénégal fait suite à un signalement transmis aux autorités sénégalaises, alertant sur la présence d’un individu au profil sensible dans la sous-région. Les forces de sécurité ont procédé à son interpellation alors qu’il arrivait de la Gambie, au niveau du poste frontalier de Keur Ayib.



Entendu par les enquêteurs, Alilou Soufiane a déclaré être en vacances au Sénégal avec son épouse, affirmant résider temporairement à Ouakam, dans la région de Dakar.



Cependant, les premières vérifications ont rapidement révélé plusieurs zones d’ombre dans son itinéraire. Arrivé officiellement au Sénégal le 4 décembre 2025, aucune trace formelle de sa sortie du territoire par le poste frontalier de Keur Ayib n’a été retrouvée, contrairement à ce qu’exigerait un déplacement régulier vers la Gambie.



Le mis en cause soutient plutôt être parti de Marsassoum, dans le sud du pays, après avoir rejoint Ziguinchor par voie maritime, peu après son arrivée au Sénégal avec son épouse. Une version qui soulève de nombreuses interrogations chez les enquêteurs, notamment sur les conditions exactes de ses déplacements, les points de passage utilisés et les éventuelles complicités locales.



Face à ces contradictions, les services de sécurité sénégalais ont décidé de poursuivre et d’approfondir les investigations, en collaboration avec les services spécialisés. Les autorités cherchent notamment à établir :



la traçabilité complète de ses mouvements sur le territoire sénégalais ;

les motifs réels de son séjour dans le pays ;

l’existence ou non de contacts locaux ou régionaux ;

et d’éventuelles failles sécuritaires exploitées lors de ses déplacements.

Cette affaire intervient dans un contexte régional marqué par une vigilance accrue face aux menaces sécuritaires, notamment aux frontières, considérées comme des points sensibles dans la lutte contre les réseaux terroristes transnationaux.



Pour l’heure, Alilou Soufiane reste à la disposition des enquêteurs, en attendant les suites judiciaires ou administratives qui pourraient être engagées à son encontre.

