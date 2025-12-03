Les rêves américains de cuirassés "100 fois plus puissants" face à la dure réalité



Donald Trump a dévoilé lundi un projet de construction d'une nouvelle classe de bâtiments de guerre, à son nom "Trump Class". Il a précisé que ces bâtiments seraient équipés de canons et de lasers, et qu'ils pourraient porter des armes hypersoniques et nucléaires.



Dans un premier temps, deux navires de guerre seront construits, avec l'objectif d'en produire entre 20 et 25 au total sur le long-terme.



Ces nouveaux bâtiments de guerre seront plus grands, plus rapides et "100 fois plus puissants" que les navires produits jusqu'à présent, et qu'ils marqueraient le retour d'une plateforme que la Marine avait discrètement abandonnée en 1944. Les raisons de cet abandon étaient: coût, complexité et non-utilité dans la guerre.



Et aujourd’hui ?



▪ Le budget du Pentagone ne prévoit actuellement aucun financement pour ces projets.



▪ D'après des sources internes citées par les médias, aucun plan d'ingénierie n'a été finalisé.



▪ Concevoir et construire une toute nouvelle classe de navires de guerre lourdement armés est un processus qui s'étend sur une décennie.



▪ Le délai proposé d'environ deux ans et demi serait ambitieux pour une simple modernisation, et a fortiori pour un cuirassé à capacité nucléaire.



▪ Les chantiers navals américains accusent déjà un retard de plus d'un an sur tous les navires de la Marine actuellement en construction.



▪ L'exploitation d'une importante flotte de navires complexes et uniques engendrerait des coûts s'étalant sur des décennies, liés à la formation, aux pièces détachées et à la logistique.



▪ Pénuries chroniques de main-d'œuvre, infrastructures vieillissantes et goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement sont des problèmes récurrents dans la construction navale américaine depuis des années.



▪ D'anciens responsables de la Marine avertissent que le maintien d'une telle flotte pourrait absorber les financements alloués à tous les autres projets, des navires existants aux nouvelles constructions.



▪ Les analystes du secteur ont rapidement souligné que cette proposition contredit également la stratégie récente de la Marine, qui privilégie des systèmes maritimes plus petits, sans équipage et plus distribués plutôt que de grands navires nécessitant un équipage important.



Sputnik

