États-Unis: Donald Trump menace Nicolas Maduro et met en garde le président colombien Gustavo Petro

Les États-Unis continuent de faire monter la pression sur le Venezuela. Lundi 22 novembre, Donald Trump a mis en garde son homologue vénézuélien Nicolas Maduro affirmant qu'il serait « sage » pour lui de quitter le pouvoir.



Lors d'une conférence de presse en Floride et répondant à un journaliste lui demandant si l'objectif de Washington était de contraindre Nicolas Maduro à quitter le pouvoir, le président américain a répondu: « C'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Je pense que ce serait sage de sa part. ». « S’il veut jouer les durs, il risque de le regretter », a également menacé le président américain, qui en a profité pour annoncer ses intentions quant au pétrole saisi au large des côtes vénézuéliennes, explique notre correspondante à New York, Loubna Anaki.



Interrogé sur le sort du pétrolier saisi le 10 décembre au large du Venezuela, Donald Trump a annoncé sans détour: « Nous allons le garder ». Cela vaut pour le pétrolier et pour le pétrole qu’il transportait. Le président américain n’exclut pas de le revendre ou de l’ajouter aux réserves stratégiques des États-Unis.





Aux côtés de son secrétaire à la Guerre Pete Hegseth, Donald Trump s’est félicité du blocus imposé à Caracas et des frappes militaires contre les bateaux au large des côtes vénézuéliennes. Une stratégie qui, selon lui, aurait fait baisser les quantités de drogues entrant sur le sol américain.



De son côté, Nicolas Maduro dans un discours dont on ne sait s'il a été prononcé avant ou après les déclarations de Donald Trump, a estimé que le président américain « s'en sortirait mieux (...) s'il s'occupait des affaires de son pays » plutôt que du Venezuela.



Mais alors que les actions de Washington posent de nombreuses questions quant à leur légalité, Donald Trump a aussi menacé le président colombien Gustavo Petro, qui a critiqué la saisie des pétroliers. « Il devrait faire attention parce qu’il fabrique de la cocaïne et il l’envoie aux États-Unis depuis la Colombie. Ce n’est pas un ami des États-Unis », a-t-il déclaré.



Le président américain a fait savoir que les gardes-côtes américains étaient en ce moment même en train de traquer un autre pétrolier au large du Venezuela dans le but de le saisir.