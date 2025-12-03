Kaolack: un bus renversé après une collision avec un camion, plusieurs blessés





Un grave accident s’est produit ce mardi aux alentours de 7 heures du matin à Kanda, dans la commune de Kahone, à proximité de l’aérodrome. Un bus en provenance de Kédougou, en tentant d’éviter une charrette, est entré en collision avec un camion conteneur avant de se renverser, provoquant la panique parmi les passagers. Plusieurs personnes ont été blessées, certaines grièvement, tandis que d’autres ont subi des blessures plus légères.



Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers de Kaolack se sont rendus sur les lieux de l’accident. Ils ont pris en charge les victimes et les ont transportées au centre hospitalier régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack pour des soins appropriés.

