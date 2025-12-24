Mort de Binetou Guèye : l’autopsie confirme une exécution après des violences conjugales

Au-delà du tir mortel, l’autopsie met en évidence une importante hémorragie interne. Selon le médecin-légiste, cité par L’Observateur dans son édition de ce mercredi 24 décembre, ces lésions seraient consécutives à une violente bastonnade subie par la victime avant le coup fatal. Ces éléments confortent la thèse de violences conjugales répétées, soutenue depuis le début par la famille de la défunte.

L’époux de la victime, P. M. Diop, avait dans un premier temps plaidé un accident lié à une mauvaise manipulation de l’arme. Une version aujourd’hui balayée par les preuves scientifiques, mais aussi par les témoignages recueillis par les enquêteurs.

Il ressort de l’enquête que Binetou Guèye aurait tenté de se réfugier chez ses beaux-parents, avant d’être renvoyée de force dans sa chambre, où elle a finalement été tuée.



Dans le cadre de cette affaire, cinq personnes ont été placées en garde à vue :



l’époux, poursuivi pour meurtre et détention illégale d’arme,



ses parents,



un ami,



et une femme présentée comme sa compagne.



Ils sont poursuivis pour complicité présumée, non-dénonciation de crime et tentative de dissimulation de preuves.



Restitué à sa famille, le corps de Binetou Guèye devrait être inhumé ce mercredi au cimetière de Yeumbeul, selon le quotidien du Groupe Futurs Médias.



L’enquête se poursuit afin d’établir avec précision l’ensemble des responsabilités dans ce drame qui relance le débat sur les violences faites aux femmes au Sénégal.

