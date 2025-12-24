Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mort de Binetou Guèye : l’autopsie confirme une exécution après des violences conjugales


Rédigé le Mercredi 24 Décembre 2025 à 11:53 | Lu 43 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le rapport du médecin-légiste sur le décès de Binetou Guèye est sans équivoque. Il conclut à une « mort violente », écartant définitivement toute hypothèse accidentelle. L’examen médico-légal révèle une plaie transfixiante, attestant que la victime a été abattue d’une balle tirée à bout portant, provoquant un fracas osseux irréversible.


Mort de Binetou Guèye : l’autopsie confirme une exécution après des violences conjugales

Au-delà du tir mortel, l’autopsie met en évidence une importante hémorragie interne. Selon le médecin-légiste, cité par L’Observateur dans son édition de ce mercredi 24 décembre, ces lésions seraient consécutives à une violente bastonnade subie par la victime avant le coup fatal. Ces éléments confortent la thèse de violences conjugales répétées, soutenue depuis le début par la famille de la défunte.

 

L’époux de la victime, P. M. Diop, avait dans un premier temps plaidé un accident lié à une mauvaise manipulation de l’arme. Une version aujourd’hui balayée par les preuves scientifiques, mais aussi par les témoignages recueillis par les enquêteurs.
Il ressort de l’enquête que Binetou Guèye aurait tenté de se réfugier chez ses beaux-parents, avant d’être renvoyée de force dans sa chambre, où elle a finalement été tuée.

 

Dans le cadre de cette affaire, cinq personnes ont été placées en garde à vue :

  l’époux, poursuivi pour meurtre et détention illégale d’arme,

  ses parents,

  un ami,

  et une femme présentée comme sa compagne.

Ils sont poursuivis pour complicité présumée, non-dénonciation de crime et tentative de dissimulation de preuves.

 

Restitué à sa famille, le corps de Binetou Guèye devrait être inhumé ce mercredi au cimetière de Yeumbeul, selon le quotidien du Groupe Futurs Médias.

L’enquête se poursuit afin d’établir avec précision l’ensemble des responsabilités dans ce drame qui relance le débat sur les violences faites aux femmes au Sénégal.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Assises nationales des Daara : Thiès relance le débat sur l’avenir de l’enseignement coranique

Lat Soukabé Fall - 23/12/2025 - 0 Commentaire
Assises nationales des Daara : Thiès relance le débat sur l’avenir de l’enseignement coranique
La ville de Thiès a abrité, ce 23 décembre, les Assises nationales des Daara, une rencontre d’envergure consacrée à la réforme et à la valorisation de l’enseignement coranique au Sénégal. L’événement...

Thiès : Deuxième édition du forum MOHEBS pour l’enseignement bilingue à l’école Cheikh Ibra Fall

Lat Soukabé Fall - 23/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Deuxième édition du forum MOHEBS pour l’enseignement bilingue à l’école Cheikh Ibra Fall
L’école élémentaire Cheikh Ibra Fall de Thiès a organisé ce mardi la deuxième édition du forum communautaire MOHEBS (Modèle Harmonisé d’Enseignement Bilingue au Sénégal), qui concerne tous les...

Actualités

Mbao : la gendarmerie démantèle un réseau criminel international de drogue

Lat Soukabé Fall - 24/12/2025 - 0 Commentaire
Mbao : la gendarmerie démantèle un réseau criminel international de drogue
La brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a porté un coup dur au trafic international de drogue dans la région de Dakar. Selon des informations obtenues auprès du...

Popenguine : interception d’une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière

- 24/12/2025 - 0 Commentaire
Popenguine : interception d’une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière
Une opération menée par la Brigade territoriale de Popenguine a permis l’interpellation de 123 personnes à bord d’une pirogue en partance pour l’Europe, dans le cadre de la lutte contre l’émigration...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags