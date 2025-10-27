Menu
L'Actualité au Sénégal

Mondial U17 : première victoire du Sénégal face au Costa Rica (1-0)


Rédigé le Vendredi 7 Novembre 2025 à 08:29 | Lu 43 fois Rédigé par


Le Sénégal U17 s’impose 1-0 contre le Costa Rica grâce à un but d’Alwaly Camara et prend la deuxième place du groupe C au Mondial U17 au Qatar.


L’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans a remporté sa première victoire à la Coupe du monde U17, en battant le Costa Rica (1-0), ce jeudi après-midi, lors de sa deuxième sortie dans la compétition.

Le but décisif des Lionceaux a été inscrit par Alwaly Camara à la 8e minute de jeu.

Le tournoi se déroule au complexe Aspire Zone, situé à Al Rayyan, à environ neuf kilomètres du centre de Doha, la capitale du Qatar.

Grâce à ce succès, les Lionceaux occupent la deuxième place du groupe C avec 4 points, après leur match nul (0-0) face à la Croatie lundi dernier.

La Croatie conserve la première place du groupe après sa victoire 3-0 contre les Émirats arabes unis (EAU).

Les joueurs dirigés par Pape Ibrahima Faye (PIF) affronteront justement les Émirats arabes unis lors de la troisième journée de la phase de groupes, tandis que la Croatie sera opposée au Costa Rica.

La Coupe du monde U17, qui compte 48 équipes pour la première fois, a débuté ce lundi au Qatar et se poursuivra jusqu’au 27 novembre.

Les deux premières équipes de chaque groupe, ainsi que les huit meilleures troisièmes, se qualifieront pour les seizièmes de finale.

L’Allemagne est la détentrice du titre, tandis que le Nigeria reste la nation la plus titrée de l’histoire du tournoi avec cinq trophées remportés.



