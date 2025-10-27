Mondial U17 : le Sénégal débute face à la Croatie ce lundi à Doha





L’équipe nationale de football des moins de 17 ans du Sénégal entamera ce lundi à 14 heures (GMT) la Coupe du monde de la catégorie, en affrontant la Croatie à Al Rayyan, située à environ neuf kilomètres du centre de Doha, au Qatar.



Cette édition, élargie pour la première fois à 48 pays, débute le même jour dans l’émirat du Golfe et se poursuivra jusqu’au 27 novembre. Le Sénégal évolue dans la poule C, aux côtés de la Croatie, du Costa Rica et des Émirats arabes unis.



Arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi à Doha, les protégés de l’entraîneur Pape Ibrahima Faye disputent leur troisième phase finale du Mondial, après celles de 2019 et 2023, où ils n’avaient pas dépassé les huitièmes de finale.



Quart de finalistes lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations U17, les Lionceaux ont effectué deux matchs amicaux contre le Maroc dans le cadre de leur préparation. Malgré la difficulté du groupe, ils affichent une grande motivation à l’idée de se mesurer aux meilleures sélections mondiales et espèrent débuter la compétition par un résultat positif face aux jeunes Croates.



La Croatie s’est qualifiée pour ce Mondial en terminant meilleure deuxième lors des éliminatoires du Championnat d’Europe U17. Les Lionceaux devront notamment se méfier de l’ailier Patrik Horvat, joueur du Dinamo Zagreb, qui a largement contribué à la qualification de son équipe grâce à des buts décisifs.



Dans l’autre rencontre du groupe C, le Costa Rica affrontera les Émirats arabes unis. Les deux premiers de chaque poule, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, accéderont aux seizièmes de finale.



L’Allemagne détient le titre de championne en titre, tandis que le Nigeria reste la nation la plus titrée avec cinq trophées remportés.



Liste des joueurs sénégalais sélectionnés :

Gardiens :

Birame Faye (Taiba FC), Vincent Gomis (Génération Foot), Assane Sarr (Ndangane FC).



Défenseurs :

Lamine Mbengue (Génération Foot), El Hadji Mor Talla Ndiaye (Amitié FC), El Hadji Malick Cissé (Sahel FC), Hyppolite Ndour (Keur Madior), El Hadji Malick Lô (Guelwaars Fatick), Abdoulaye Ndoye (Université Club Thiès), Cheikh Dieng (Diambars FC).



Milieux :

Mame Mor Sow (Dakar FC), Alwaly Baba Camara (ES Grand Yoff), Mouhamed Dabo (Sahel FC), Ouseynou Ndiaye (United Académie), Moussa Cissé (Génération Foot).



Attaquants :

Mouhamed Sy (Keur Madior), Bakary Sonko (Ndangane FC), Victor Etienne Mendy (AS Bambey), Etienne Mendy (Diambars FC), Babacar Bousso et Moussa Samba (Sonacos).

