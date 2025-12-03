CAN Maroc 2025 : le Président remet le drapeau national aux Lions et fixe le cap





Dans une ambiance empreinte de solennité et de fierté collective, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à la remise officielle du drapeau national à l’équipe du Sénégal, en partance pour la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Ce moment symbolique s’est déroulé en présence des plus hautes autorités de l’État, des responsables sportifs et de nombreux acteurs du football, sous le regard attentif d’un pays tout entier.



Par ce geste fort, le chef de l’État a confié aux Lions de la Teranga une responsabilité majeure : représenter l’honneur, l’unité et les valeurs du Sénégal sur la scène continentale. Dans son allocution, il a souligné que le drapeau dépasse sa dimension symbolique pour incarner la dignité, la foi et l’espérance de millions de citoyens.



S’adressant directement aux joueurs, le président a insisté sur l’importance de la cohésion et de l’esprit collectif. Il les a invités à faire preuve d’unité, de solidarité et de dépassement de soi, rappelant que la discipline et l’engagement commun constituent les fondements de toute réussite sportive.



Le chef de l’État a également tenu à saluer le travail du staff technique et des dirigeants du football sénégalais. Selon lui, la constance des performances du Sénégal au plus haut niveau africain et international résulte d’une vision claire et d’une gestion rigoureuse, soutenues par des investissements structurants dans la formation, les infrastructures et la gouvernance sportive.



Pour Bassirou Diomaye Faye, le sport demeure un levier essentiel d’éducation, de cohésion nationale et de développement. Il a ainsi fixé sans ambiguïté l’objectif assigné à la sélection : décrocher une deuxième étoile et inscrire durablement le Sénégal parmi les grandes nations du football africain.



Portés par l’engagement de l’État et le soutien d’un peuple uni, les Lions de la Teranga abordent la CAN Maroc 2025 avec détermination et confiance. Le président a conclu son message en assurant les joueurs du soutien constant de la nation, les appelant, avec les supporters, à écrire une nouvelle page de gloire pour le Sénégal.

