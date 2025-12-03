Avant la CAN, les Lions puisent leur force dans l’unité et le soutien populaire





À Dakar, la séance d’entraînement de l’équipe nationale du Sénégal a pris une dimension particulière, portée par une forte mobilisation du public. Dans une atmosphère marquée par les chants, l’émotion et la proximité avec les supporters, les Lions ont mesuré l’attente placée en eux à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour les joueurs, ce soutien populaire constitue une source de motivation essentielle.



Idrissa Gana Guèye a résumé ce moment comme l’une des raisons profondes de leur engagement. Il a évoqué la fierté de représenter le pays, les sensations ressenties au contact du public et la responsabilité qui accompagne cette confiance collective.



Malgré cette ferveur, le discours au sein du groupe reste mesuré. Souvent présentée comme favorite par de nombreux observateurs, la sélection sénégalaise préfère se concentrer sur l’essentiel. Les joueurs expérimentés rappellent que le statut ne se décrète pas à l’avance et que seules les performances sur le terrain comptent réellement.



Les expériences passées en Coupe d’Afrique des Nations, entre réussites et déceptions, ont renforcé chez les Lions une culture de l’humilité et de la discipline collective. Pour Idrissa Gana Guèye, la clé réside avant tout dans la cohésion du groupe, convaincu que la solidarité fait la différence, aussi bien dans les moments favorables que dans les phases plus délicates.



Interrogés sur les débats liés à la préparation jugée courte ou aux décisions des instances internationales, les joueurs ont choisi de rester focalisés sur leur objectif. Pour eux, l’essentiel est désormais de laisser place au jeu et de répondre sur le terrain.

