Kédougou : un site d’orpaillage illégal démantelé à Moussala-Mahinamine

Un site d’orpaillage exercé en dehors du cadre légal a été neutralisé à Moussala-Mahinamine, une localité relevant de la commune de Bembou, dans la région de Kédougou, au sud-est du Sénégal. L’information a été confirmée jeudi par une source sécuritaire.



Selon cette source, l’opération a été menée par des éléments de l’armée nationale déployés dans la zone. Elle a permis la saisie de treize motopompes ainsi que de divers matériels utilisés pour l’exploitation aurifère, récupérés par la Brigade mobile de la gendarmerie de Kharakhéna.



Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’opération dénommée « Karangué », actuellement conduite par les unités de la zone militaire numéro 4. L’objectif est d’assurer la surveillance et la sécurisation de la zone frontalière, en particulier autour du cours d’eau de la Falémé.



Par ailleurs, depuis septembre 2024, l’armée nationale mène, en collaboration avec la gendarmerie et la direction des parcs nationaux, l’opération « Nawétane » dans cette même zone. Placée sous la coordination de la zone militaire N°4, cette initiative fait partie des missions permanentes des forces de défense et de sécurité.



Elle vise notamment à prévenir les risques d’infiltration de groupes actifs au-delà des frontières, à protéger l’environnement et à accompagner les populations vivant dans les villages les plus enclavés, à travers l’application du décret portant protection de la Falémé.

