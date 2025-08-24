Mondial 2026 : Sénégal – Soudan décalé au 5 septembre pour le Maouloud





La Fédération sénégalaise de football (FSF) a informé du changement de date du match Sénégal – Soudan comptant pour la 7ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026.



Initialement prévu le jeudi 4 septembre 2025, le match se tiendra désormais le vendredi 5 septembre à 19 heures au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Selon le communiqué de la FSF, la Confédération africaine de football (CAF) et la FIFA ont accepté de décaler la rencontre afin de permettre aux fidèles musulmans de célébrer le Maouloud prévu le 4 septembre 2025

