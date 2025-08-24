Menu
Mondial 2026 : Sénégal – Soudan décalé au 5 septembre pour le Maouloud


Rédigé le Mardi 26 Août 2025 à 15:40


La FSF annonce que le match Sénégal vs Soudan, prévu le 4 septembre, se jouera finalement le 5 septembre 2025 à 19h au Stade Abdoulaye Wade, en raison du Maouloud.


La Fédération sénégalaise de football (FSF) a informé du changement de date du match Sénégal – Soudan comptant pour la 7ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026.

Initialement prévu le jeudi 4 septembre 2025, le match se tiendra désormais le vendredi 5 septembre à 19 heures au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Selon le communiqué de la FSF, la Confédération africaine de football (CAF) et la FIFA ont accepté de décaler la rencontre afin de permettre aux fidèles musulmans de célébrer le Maouloud prévu le 4 septembre 2025




