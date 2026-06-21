Mondial 2026 : Le Sénégal n’a plus le droit à l’erreur face à l’Irak

La situation est claire : le Sénégal doit impérativement battre l’Irak lors de la troisième et dernière journée. Un nul ou une défaite signifierait l’élimination immédiate des hommes de Pape Thiaw.





Mais une victoire seule pourrait ne pas suffire. En effet, le nouveau format du Mondial permet à plusieurs équipes classées troisièmes de se qualifier pour les seizièmes de finale. Les Lions devront donc non seulement s’imposer, mais également soigner leur différence de buts afin d’espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes.





Avant cette dernière journée, la France et la Norvège comptent chacune six points et sont quasiment assurées de terminer aux deux premières places du groupe. Le Sénégal et l’Irak, eux, restent bloqués à zéro point et joueront leur survie dans une rencontre qui s’annonce décisive.





Les supporters sénégalais gardent toutefois espoir. Une victoire convaincante contre l’Irak pourrait permettre aux Lions de décrocher un ticket inespéré pour le tour suivant, à condition que les résultats dans les autres groupes leur soient favorables.





Le rendez-vous du 26 juin s’annonce donc comme une véritable finale pour le Sénégal. Les Lions devront montrer un tout autre visage s’ils veulent poursuivre l’aventure mondiale et éviter une élimination prématurée dès la phase de groupes.

