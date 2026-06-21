Réintégration de Sonko à l'Assemblée nationale : le vide juridictionnel qui interpelle notre démocratie Par Habib Vitin

La récente décision du Conseil constitutionnel de se déclarer incompétent pour connaître du recours relatif à la réintégration de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale constitue un événement juridique majeur dont la portée dépasse largement les clivages politiques et les considérations partisanes.



Au-delà du cas particulier de M. Sonko, cette décision met en lumière une faiblesse préoccupante de notre architecture institutionnelle : l'existence d'un possible vide juridictionnel sur des questions touchant aux plus hautes fonctions de l'État.



Dans toute démocratie moderne, la légitimité des institutions repose sur deux piliers essentiels : la souveraineté populaire et le contrôle juridictionnel. Aucun acte public ayant des conséquences constitutionnelles importantes ne devrait pouvoir échapper au contrôle d'un juge clairement identifié.



Or, dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a estimé que le litige ne relevait pas de sa compétence. Juridiquement, cette position peut se comprendre au regard des dispositions actuelles de la Constitution qui encadrent strictement ses attributions en matière électorale.



Mais cette décision soulève immédiatement une interrogation fondamentale : si le Conseil constitutionnel n'est pas compétent, quelle juridiction l'est ?



La question est loin d'être théorique.



Il ne s'agit pas ici d'un simple différend administratif. Il s'agit du statut juridique d'un député dont la situation a des implications directes sur le fonctionnement des institutions républicaines. Plus encore, le débat concerne indirectement la fonction de Président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de l'État et autorité constitutionnellement appelée à assurer l'intérim de la Présidence de la République en cas de vacance ou d'empêchement du chef de l'État.



Peut-on sérieusement admettre qu'une question aussi importante puisse se retrouver sans juge clairement compétent ?



Dans les grandes démocraties contemporaines, les mécanismes institutionnels sont précisément conçus pour éviter de telles situations. Les litiges relatifs à l'exercice du mandat parlementaire, aux incompatibilités, aux conditions d'éligibilité ou à l'occupation des plus hautes fonctions publiques font généralement l'objet d'un contrôle juridictionnel explicite.



Le Sénégal semble aujourd'hui confronté à une lacune de son système institutionnel.



Cette affaire révèle que notre droit constitutionnel ne répond pas clairement à plusieurs questions essentielles :



•⁠ ⁠Qui contrôle la régularité d'une réintégration parlementaire après la proclamation définitive des résultats électoraux ?

•⁠ ⁠Qui est compétent pour connaître des contestations relatives aux décisions du Bureau de l'Assemblée nationale concernant le mandat des députés ?

•⁠ ⁠Quel juge peut être saisi lorsqu'une décision parlementaire produit des effets constitutionnels majeurs ?

•⁠ ⁠Quelle juridiction est chargée de garantir la sécurité juridique des institutions lorsque les textes demeurent silencieux ?



Ces interrogations prennent une importance particulière au moment où le Sénégal engage une réflexion sur la transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle.



Cette réforme est généralement présentée comme une avancée majeure destinée à renforcer l'État de droit et la protection de la Constitution. L'objectif est louable et mérite d'être salué.



Cependant, l'affaire Sonko démontre que le débat ne doit pas se limiter à un simple changement d'appellation ou à un élargissement général des compétences.



La véritable question est de savoir si la future Cour constitutionnelle sera expressément compétente pour connaître des litiges relatifs au mandat parlementaire, à la qualité de député, aux incompatibilités et aux conditions d'exercice des fonctions institutionnelles les plus élevées.



Si cette question n'est pas clairement réglée, le risque est grand de voir se reproduire demain les mêmes incertitudes qui alimentent aujourd'hui le débat public.



Une démocratie mature ne se mesure pas uniquement à l'existence de ses institutions. Elle se mesure également à leur capacité à apporter des réponses juridiques claires lorsque surgissent des situations exceptionnelles.



L'affaire de la réintégration de Ousmane Sonko doit ainsi être considérée comme un révélateur. Elle nous rappelle que l'État de droit ne consiste pas seulement à disposer de juges compétents, mais aussi à s'assurer qu'aucune question touchant à la légitimité des institutions ne demeure sans juge.



Le véritable enseignement de cette séquence n'est donc pas politique. Il est institutionnel.



La réforme de la justice constitutionnelle actuellement envisagée représente une occasion historique de combler cette faille et de consacrer un principe simple mais fondamental : dans une République moderne, aucune question concernant la légitimité des plus hautes autorités de l'État ne doit rester sans réponse juridictionnelle.



C'est à cette condition que la sécurité juridique, la confiance citoyenne et la stabilité institutionnelle pourront être durablement renforcées.

