Thiès : les autorités sanitaires traquent les mauvaises pratiques alimentaires

Dès les premières heures de la matinée, les équipes d’hygiène ont sillonné les principaux points de vente de denrées alimentaires de Thiès . Marchés, abords de restaurants de rue, étals de légumes et zones de restauration rapide ont été visités.



L’objectif était clair : aller directement à la rencontre des acteurs du secteur informel pour rappeler les règles essentielles d’hygiène dans la manipulation, la conservation et la vente des aliments. Les agents ont échangé avec les restaurateurs de rue, les vendeuses de repas et les commerçants sur les risques liés aux mauvaises pratiques sanitaires.





Les autorités sanitaires alertent régulièrement sur les conséquences des aliments mal conservés ou préparés dans de mauvaises conditions. Diarrhées, intoxications alimentaires, infections bactériennes ou parasitaires figurent parmi les pathologies les plus fréquentes liées à ces pratiques.





Selon la Brigade d’hygiène, ces maladies restent un problème de santé publique, notamment dans les zones urbaines où la restauration de rue occupe une place importante dans les habitudes alimentaires.





L’approche adoptée lors de cette caravane est avant tout préventive. Les agents ont privilégié le dialogue et la pédagogie plutôt que la répression. Des démonstrations pratiques ont été faites sur le lavage des mains, la protection des aliments contre les mouches, ou encore l’importance de l’eau propre dans la préparation des repas.





Le capitaine Armand Seck a insisté sur la responsabilité partagée entre vendeurs et consommateurs : « La sécurité alimentaire commence par des gestes simples, mais essentiels. Respecter l’hygiène, c’est protéger sa clientèle et préserver sa propre activité », a-t-il expliqué.





Au-delà de cette journée de sensibilisation, la Brigade régionale d’hygiène annonce vouloir renforcer les contrôles et multiplier les campagnes dans les prochains mois. L’ambition est d’installer durablement une culture de l’hygiène dans les espaces de restauration populaire.





Les autorités sanitaires rappellent que la prévention reste le moyen le plus efficace pour réduire les risques sanitaires et améliorer la qualité de vie des populations.





Dans une ville comme Thiès, où l’activité économique repose fortement sur les marchés et la restauration de rue, ces initiatives sont jugées essentielles pour concilier dynamisme commercial et sécurité sanitaire.

