Thiès : Abdou Mbow et l’APR dénoncent une « dérive institutionnelle » et réclament la dissolution de l’Assemblée nationale

THIÈS – La permanence départementale de l’Alliance Pour la République (APR) de Thiès a servi, ce samedi 21 juin 2026, de cadre à une conférence de presse dirigée par l’honorable député Abdou Mbow et les responsables locaux du parti. Face aux militants, aux journalistes et aux sympathisants, les responsables apéristes ont dressé un réquisitoire sévère contre la gouvernance actuelle du pays, dénonçant ce qu’ils qualifient de « crise institutionnelle sans précédent » et appelant à une mobilisation démocratique pour, selon eux, préserver la République.

Une République « fragilisée » selon l’APR

Dès l’entame de son propos, Abdou Mbow a exprimé ses inquiétudes quant à l’évolution de la situation politique nationale. Selon lui, les Sénégalais assistent depuis plusieurs mois à une succession d’actes et de décisions qui affaiblissent les institutions de la République et alimentent un climat d’incertitude.

« Nous estimons que notre République traverse une phase particulièrement préoccupante de son histoire institutionnelle », a-t-il déclaré devant une assistance attentive.

Le député et ses camarades ont insisté sur la nécessité, pour une formation politique se réclamant des valeurs républicaines, de prendre la parole lorsque les fondements de l’État de droit leur paraissent menacés.

La réintégration de Sonko au cœur des critiques

Au centre de cette sortie médiatique figure la récente réintégration d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale. Une décision que les responsables de l’APR de Thiès considèrent comme juridiquement contestable et politiquement dangereuse.

Selon eux, cette mesure constituerait une entorse aux principes qui régissent le fonctionnement de l’institution parlementaire. Ils estiment qu’elle soulève de nombreuses interrogations d’ordre juridique, institutionnel et éthique.

Pour Abdou Mbow, cette situation traduit « une perte de repères préoccupante au sommet de l’État » et participe à la dégradation progressive du fonctionnement normal des institutions républicaines.

Une lutte de pouvoir au sommet de l’État

Les responsables de l’APR ont également dénoncé ce qu’ils présentent comme une confrontation politique entre les deux principales figures du pouvoir actuel. Selon eux, les promesses de rupture et de transformation portées lors de l’alternance ont laissé place à une bataille pour le contrôle de l’appareil d’État.

« Pendant que les dirigeants se livrent à des querelles de positionnement, l’économie stagne, les entreprises souffrent, les ménages s’appauvrissent et la jeunesse perd espoir », a soutenu l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar.

L’APR considère ainsi que les difficultés économiques et sociales du pays sont aujourd’hui reléguées au second plan au profit de calculs politiques permanents.

La dissolution de l’Assemblée nationale réclamée

Face à ce qu’elle qualifie d’« impasse politique », la section communale de l’APR de Thiès a formulé une proposition forte : la dissolution de l’actuelle Assemblée nationale et l’organisation d’élections législatives anticipées couplées aux élections locales.

Pour les responsables apéristes, cette solution permettrait de redonner la parole au peuple sénégalais et de restaurer un équilibre institutionnel devenu, selon eux, indispensable à la stabilité du pays.

Ils se sont également opposés à toute éventuelle réforme constitutionnelle qui ne serait pas soumise à l’approbation populaire par voie référendaire.

Appel à la mobilisation des populations de Thiès

Au terme de la rencontre, Abdou Mbow a lancé un appel à l’ensemble des forces vives de la région de Thiès. Jeunes, femmes, leaders d’opinion, mouvements associatifs et notabilités locales ont été invités à s’engager dans une mobilisation qu’il souhaite « pacifique, responsable et résolument républicaine ».

Le responsable politique a annoncé la relance immédiate des activités de terrain de l’APR dans les trois communes de Thiès — Thiès Est, Thiès Nord et Thiès Ouest — à travers des campagnes de sensibilisation, d’information et de proximité auprès des populations.

« Quartier après quartier, concession après concession, nous irons à la rencontre des citoyens pour expliquer les enjeux et préparer l’alternative de demain », a-t-il affirmé.

« La République mérite d’être défendue »

Clôturant son intervention, Abdou Mbow a réaffirmé sa confiance dans l’attachement historique des Thiessois aux valeurs républicaines et démocratiques.

« La République mérite d’être défendue. Elle mérite d’être protégée. Elle mérite d’être transmise intacte aux générations futures », a-t-il conclu sous les applaudissements des militants présents à la permanence départementale de l’APR.

Cette conférence de presse marque ainsi le lancement d’une nouvelle phase de mobilisation politique de l’APR à Thiès, dans un contexte national marqué par de vifs débats autour du fonctionnement des institutions et de l’avenir du paysage politique sénégalais.

Oumar Seye | Thiesinfo.com