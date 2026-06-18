Thiès : L’Union européenne et la société civile sénégalaise renforcent leur partenariat

Cette rencontre a permis d’échanger sur les défis auxquels font face les organisations citoyennes, notamment dans les domaines de la gouvernance locale, de la promotion des droits humains, de l’emploi des jeunes et de l’autonomisation des femmes. Les participants ont également mis en avant le rôle essentiel de la société civile dans le suivi des politiques publiques et le renforcement de la démocratie.





Les responsables européens ont salué l’engagement des acteurs de la société civile sénégalaise dans la consolidation de la paix sociale et le développement inclusif. Ils ont réitéré leur soutien à travers plusieurs programmes de financement et d’accompagnement destinés à renforcer les capacités des organisations locales.





De leur côté, les représentants des organisations citoyennes ont plaidé pour un partenariat plus dynamique, fondé sur le dialogue permanent, la transparence et une meilleure prise en compte des réalités des territoires.





Cette initiative s’inscrit dans la volonté commune de promouvoir une gouvernance participative et de favoriser l’implication des citoyens dans les processus de développement du Sénégal. Les différentes parties ont convenu de poursuivre les échanges afin de consolider les acquis et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération.

