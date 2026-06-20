Thiès : Dame Sall veut faire du Malaw d’Or et de la Foire Internationale des leviers de développement pour la capitale du Rail

Connu pour sa discrétion médiatique malgré son implication dans plusieurs initiatives économiques d’envergure, Dame Sall a expliqué les raisons de cette rencontre avec les journalistes.

« Je n’ai pas l’habitude d’organiser des conférences de presse. On m’a souvent reproché de ne pas suffisamment communiquer sur mes activités. Aujourd’hui, il est important que les populations comprennent le sens réel de ce que nous faisons à travers le Malaw d’Or et la Foire Internationale de Thiès », a-t-il déclaré.

Le Malaw d’Or, bien plus qu’une cérémonie de distinction

Pour l’homme d’affaires thiessois, le Malaw d’Or n’est ni un simple gala, ni une soirée mondaine. Derrière l’événement se cache, selon lui, une véritable philosophie de développement.

« Le Malaw d’Or est un prétexte. Le plus important, c’est le fond. Nous voulons célébrer l’excellence, honorer les créateurs de richesse et offrir des modèles de réussite à la jeunesse sénégalaise », a-t-il expliqué.

Alors que l’événement célèbre cette année sa treizième édition, Dame Sall estime que le Malaw d’Or a désormais franchi une nouvelle étape en dépassant le cadre strictement national.

« Aujourd’hui, l’événement intéresse plusieurs pays africains. Il devient progressivement une référence internationale », a-t-il soutenu.

Thiès, futur carrefour économique du Sénégal

Au cœur de son intervention, Dame Sall a longuement insisté sur les immenses opportunités dont dispose Thiès pour devenir l’un des principaux moteurs économiques du pays.

Selon lui, la position géographique stratégique de la région constitue un atout majeur. Située à moins de trente minutes de Dakar grâce à l’autoroute à péage, connectée à Touba par l’autoroute Ila Touba, proche de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) et du futur port de Ndayane, Thiès possède tous les ingrédients nécessaires pour attirer davantage d’investissements.

« Je suis convaincu que de nombreux investisseurs préféreront bientôt s’installer à Thiès. Nous avons des infrastructures modernes, des ressources humaines compétentes et un potentiel extraordinaire encore sous-exploité », a-t-il affirmé.

Pour l’opérateur économique, l’avenir du Sénégal passe désormais par le développement des régions intérieures et par la création d’entreprises capables de générer de la richesse et de l’emploi.

Créer des modèles pour inspirer la jeunesse

Dame Sall a également plaidé pour une meilleure valorisation des parcours de réussite sénégalais.

« Nous devons immortaliser ceux qui ont contribué au développement de notre pays. Il n’est pas normal que certaines personnalités soient oubliées après leur disparition », a-t-il regretté.

C’est dans cette perspective qu’il a annoncé un projet de musée dédié aux bâtisseurs du Sénégal, destiné à transmettre aux jeunes générations l’histoire des hommes et des femmes qui ont marqué leur époque.

Dans le même esprit, chaque lauréat du Malaw d’Or fera désormais l’objet d’un documentaire retraçant son parcours, ses réalisations et les témoignages de ceux qui l’ont côtoyé.

L’Armée nationale distinguée pour sa contribution au développement

L’une des annonces fortes de cette édition concerne la plus haute distinction du Malaw d’Or, appelée « La Malaw d’Or ».

Cette année, elle sera attribuée à l’Armée nationale sénégalaise.

« On parle souvent de développement économique, mais rarement de sécurité. Pourtant, sans sécurité, il n’y a ni investissement ni création de richesse. Les forces de défense et de sécurité jouent un rôle essentiel dans la stabilité du pays », a souligné Dame Sall.

L’Armée de terre, l’Armée de l’air, la Marine nationale et la Gendarmerie prendront ainsi part aux activités prévues dans le cadre de l’événement.

Cinq jours de journées portes ouvertes au service de la jeunesse

Avant la grande cérémonie de distinction, plusieurs journées portes ouvertes seront organisées afin de rapprocher les institutions des populations.

Des forums économiques, des conférences, des expositions et des rencontres avec les porteurs de projets permettront aux jeunes de découvrir les opportunités existantes dans différents secteurs.

Parmi les partenaires annoncés figurent notamment Ethiopian Airlines, Afrique RH, la Banque Islamique ainsi que plusieurs entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies et la sécurité.

« Les jeunes ont des idées et des projets. Souvent, ils ignorent simplement vers quelles structures se tourner pour obtenir un accompagnement ou un financement », a expliqué l’organisateur.

Une Foire Internationale qui attire déjà plusieurs pays

La Foire Internationale de Thiès poursuit également sa montée en puissance.

Pour cette édition, des délégations venues d’Inde, du Pakistan, d’Indonésie ainsi que de plusieurs pays africains sont annoncées.

L’objectif affiché est de faire de Thiès une plateforme régionale d’échanges commerciaux et de promotion des investissements.

« Nous voulons créer à terme un véritable centre international d’échanges et de conférences. Thiès a les capacités pour accueillir ce type d’infrastructures », a indiqué Dame Sall.

Plus de 170 millions investis pour les deux événements

Répondant aux interrogations sur la rentabilité du Malaw d’Or et de la Foire Internationale, l’homme d’affaires a révélé l’ampleur des investissements consentis.

Selon lui, l’organisation du Malaw d’Or représente à elle seule un budget estimé à environ 125 millions de francs CFA.

La Foire Internationale nécessite également plusieurs dizaines de millions de francs CFA supplémentaires, notamment pour l’hébergement, la restauration, la communication et l’accueil des exposants venus de différentes régions du Sénégal et de la sous-région.

« Si mon objectif était uniquement de gagner de l’argent, j’aurais organisé ces événements à Dakar. Ce que nous faisons aujourd’hui est un investissement pour l’avenir de Thiès », a-t-il insisté.

Cinq concerts gratuits pour la population

En marge de la foire et du Malaw d’Or, cinq grands concerts populaires seront organisés gratuitement au profit des populations.

Ces spectacles, retransmis en direct à la télévision, permettront de promouvoir la destination Thiès tout en mettant en lumière les talents artistiques sénégalais.

Les retombées destinées aux enfants malades

Dans un geste de solidarité, Dame Sall a annoncé que les retombées financières générées par le Malaw d’Or seront consacrées aux enfants hospitalisés dans les services de pédiatrie ainsi qu’à certaines structures éducatives.

« Nous devons apprendre à partager. Il faut penser aux enfants malades et aux couches vulnérables de notre société », a-t-il déclaré.

Un appel à l’unité pour bâtir le Thiès de demain

En conclusion, l’opérateur économique a lancé un appel à l’ensemble des acteurs économiques, institutionnels et sociaux afin qu’ils unissent leurs efforts autour d’un même objectif : faire de Thiès une référence nationale en matière d’investissement, d’innovation et de création d’emplois.

Il a également salué les transformations en cours dans la ville, notamment les efforts entrepris dans les domaines de l’éclairage public et de la voirie, avant d’inviter officiellement le maire de Thiès à prononcer le discours de bienvenue lors de la cérémonie officielle du Malaw d’Or.

Du 5 au 8 août prochain, Thiès sera ainsi le point de convergence de décideurs, d’entrepreneurs, d’institutions, d’investisseurs et de personnalités venues du Sénégal et d’ailleurs, dans le cadre d’un rendez-vous qui ambitionne désormais de rayonner bien au-delà des frontières nationales.