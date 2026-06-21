Le sélectionneur des Lions met fin à la polémique sur son contrat : « Une question de principe et de respect »

À la veille de la rencontre entre le Sénégal et la Norvège, comptant pour la deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur national a assuré que les difficultés liées à sa situation contractuelle étaient désormais résolues.

En conférence de presse d’avant-match, le technicien sénégalais a indiqué que cette question ne constituait plus un sujet de préoccupation pour lui et son équipe, insistant sur le fait que toutes les énergies étaient désormais tournées vers la rencontre prévue dans la nuit de lundi à mardi.

« C’est vrai qu’il y a des dysfonctionnements. Mais nous, les joueurs, le staff et la Fédération, sommes focalisés sur le match de demain. Je pense que c’est le plus important », a-t-il déclaré.

Revenant sur les discussions autour de son contrat, le sélectionneur a confirmé que le dossier avait été définitivement réglé.

« Oui, la situation a été réglée. Cela a pris du temps, mais je tiens à préciser que cela n’a jamais été une question d’argent. C’était une question de principe et de respect », a-t-il expliqué.

Ces précisions interviennent après plusieurs jours de spéculations relayées dans les médias concernant les conditions de son engagement avec la sélection nationale.

Le sélectionneur a ainsi voulu mettre un terme à la polémique, tout en rappelant que l'objectif prioritaire reste la préparation du match face à la Norvège, une rencontre importante pour la suite du parcours des Lions dans cette Coupe du monde 2026.