Mondial 2026 : le Sénégal s’incline face à la France malgré une prestation encourageante

Le Sénégal a manqué son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 en s’inclinant 3 buts à 1 face à la France. Malgré une première période solide, les Lions de la Teranga n’ont pas réussi à résister au réalisme des Bleus, portés par un doublé de Kylian Mbappé.

Les deux équipes ont livré un premier acte très disputé. Bien organisés défensivement autour de Kalidou Koulibaly, les Sénégalais ont contenu les offensives françaises tout en se procurant quelques opportunités en contre-attaque. Aucune des deux sélections n’est toutefois parvenue à ouvrir le score avant la pause, conclue sur un résultat nul (0-0).

Dès le retour des vestiaires, la France a haussé le rythme. Kylian Mbappé s’est d’abord illustré par une tentative lointaine, avant que Michael Olise ne mette Édouard Mendy à contribution sur une frappe dangereuse. Le gardien sénégalais a également remporté un face-à-face avec Mbappé quelques minutes plus tard.

Le Sénégal a tenté de répondre par l’intermédiaire d’Ismaïla Sarr et de Nicolas Jackson, mais les Lions n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Une action litigieuse impliquant Mbappé dans la surface sénégalaise a été examinée par la VAR, qui a confirmé la décision de l’arbitre de ne pas accorder de penalty.

La rencontre a basculé à la 61e minute lorsque Michael Olise a lancé Kylian Mbappé en profondeur. L’attaquant français a conclu son face-à-face avec Édouard Mendy pour ouvrir le score.

Le Sénégal a tenté de revenir rapidement dans la partie. Nicolas Jackson a trouvé le chemin des filets après une passe de Sadio Mané, mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu. Le sélectionneur Pape Thiaw a ensuite procédé à plusieurs changements afin d’apporter davantage de fraîcheur à son équipe.

Alors que les Lions cherchaient l’égalisation, la France a profité des espaces laissés en défense. À la 82e minute, Bradley Barcola, servi par Adrien Rabiot, a doublé la mise pour les Bleus.

Le Sénégal a entretenu l’espoir dans le temps additionnel grâce à une réalisation d’Ibrahima Mbaye, qui a réduit l’écart. Mais la réaction sénégalaise a été de courte durée. Deux minutes plus tard, Kylian Mbappé a inscrit son deuxième but de la soirée sur une frappe lointaine, mettant définitivement fin aux espoirs des Lions.

Au terme de cette rencontre, la France s’impose 3 buts à 1. Malgré cette défaite, le Sénégal a montré de bonnes séquences de jeu et devra désormais se tourner vers son prochain match pour tenter de relancer sa campagne dans le groupe I.