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Abdou Mbow officiellement installé à la tête de l’APR de Thiès


Rédigé le Dimanche 21 Juin 2026 à 18:15 | Lu 40 fois Rédigé par



Abdou Mbow officiellement installé à la tête de l’APR de Thiès

Abdou Mbow officiellement installé à la tête de l’APR de Thiès

Cette rencontre a également été l’occasion pour les responsables et militants de l’Alliance Pour la République (APR) de réaffirmer leur confiance à l’honorable député Abdou Mbow, désormais porté à la tête de la structure communale du parti à Thiès.

Dans son intervention, le parlementaire a tenu à remercier l’ensemble des responsables et militants qui ont choisi de lui confier cette mission politique dans un contexte marqué par la réorganisation et la relance des activités du parti au niveau local.

« Je voudrais d’abord remercier mes camarades de l’Alliance Pour la République de Thiès qui ont voulu qu’ensemble nous puissions, dans une dynamique d’organisation, de remobilisation et de reconquête, me mettre à la tête de leur structure pour qu’ensemble nous travaillions à redorer le blason de notre grand parti ici à Thiès », a déclaré Abdou Mbow devant les militants réunis à la permanence départementale.

Le député a insisté sur la nécessité pour les responsables et militants de rester unis, disciplinés et mobilisés afin de préparer les prochaines échéances électorales. Selon lui, l’APR doit désormais s’engager dans une phase active de reconquête politique à travers un travail de proximité auprès des populations.

Cette nomination intervient dans un contexte de restructuration du parti de l’ancien président Macky Sall et marque la volonté de l’APR de renforcer son implantation dans la région de Thiès, considérée comme l’un des bastions politiques majeurs du pays.

Abdou Mbow a d’ailleurs annoncé la tenue, le 28 juin prochain, d’une grande conférence républicaine destinée à lancer officiellement cette nouvelle dynamique politique et à mobiliser les militants en perspective des futures échéances locales et nationales.



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