NÉCROLOGIE | Thiès perd une grande figure de la solidarité : El Hadji Djiby Diagne « Mon Parent » s’est éteint

Thiès Info a appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de El Hadji Djibril Diagne, affectueusement appelé « Djiby Diagne Mon Parent », une personnalité emblématique de la cité du Rail. Originaire de la ville religieuse de Pire où il est né en 1940, il s’installe à Thiès en 1968 avec l’ambition de construire son avenir. Après une première expérience comme gérant de la société Bata, il fait le choix courageux de l’entrepreneuriat et fonde son propre label : « Mon Parent, au service de la Nation », une devise qu’il a incarnée tout au long de sa vie. Pionnier dans le secteur des pièces détachées automobiles à une époque dominée par des opérateurs étrangers, il réussit à s’imposer grâce à son travail, sa persévérance et sa vision. Mais au-delà de l’homme d’affaires, c’est surtout le bienfaiteur que les Thiessois retiendront. Durant plusieurs décennies, El Hadji Djiby Diagne a accompagné des centaines de familles, soutenu des transporteurs dans l’acquisition de véhicules, aidé des malades, pris en charge des ordonnances et des frais d’hospitalisation, accueilli des patients dans sa propre maison et multiplié les œuvres sociales. Son engagement s’est également illustré dans le soutien aux mosquées, aux écoles, aux daaras, aux structures sanitaires ainsi qu’aux actions humanitaires à travers plusieurs localités du Sénégal. Reconnu au plus haut sommet de l’État pour ses services rendus à la Nation, il a été décoré à plusieurs reprises, notamment de l’Ordre national du Mérite et de l’Ordre national du Lion. Avec son rappel à Dieu, Thiès perd un homme de cœur, un bâtisseur silencieux et un modèle de générosité. Thiès Info présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble des populations thiessoises. Qu’Allah (SWT) lui accorde Son pardon, illumine sa tombe et l’accueille dans Son vaste Paradis. Amine.