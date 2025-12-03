Mondial 2026 : Diomaye Faye présent au premier match des Lions contre la France





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, assistera à la première sortie de l’équipe nationale du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2026. Cette rencontre opposera les Lions à la sélection française le 16 juin 2026 à New Jersey, dans la périphérie de New York, aux États-Unis, selon une source officielle.



L’information a été confirmée par l’ambassadeur du Sénégal à Washington, comme l’a indiqué le Comité exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion tenue vendredi. Le document précise que le chef de l’État sera présent dans les tribunes pour soutenir l’équipe nationale lors de ce premier match.



Placée dans la poule I, la sélection sénégalaise affrontera en phase de groupes la France, la Norvège, ainsi que le vainqueur des barrages intercontinentaux opposant la Bolivie, l’Irak et le Suriname.



La Coupe du Monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026, conjointement au Canada, aux États-Unis et au Mexique.



Le COMEX de la FSF est également revenu sur les résultats du tirage au sort et sur le choix du futur camp de base des Lions. À ce sujet, une agence spécialisée a été sollicitée pour accompagner la Fédération dans ce processus, en collaboration avec l’ambassade du Sénégal à Washington. Une mission est prévue afin d’examiner les différents sites disponibles.



S’agissant des rencontres de préparation, la FSF annonce qu’un accord a déjà été signé pour un match amical entre le Sénégal et les États-Unis, programmé le 31 mai 2026. D’autres propositions, émanant notamment de l’Arabie Saoudite et de l’Argentine, sont en cours de finalisation dans le cadre de la fenêtre FIFA de mars 2026.

