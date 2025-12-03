Menu
L'Actualité au Sénégal

CAN 2025 : La liste officielle des 28 joueurs du Sénégal dévoilée


Rédigé le Samedi 13 Décembre 2025 à 10:59 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié ce samedi 13 décembre la liste officielle des 28 joueurs retenus par le sélectionneur Pape Thiaw pour les prochaines échéances, dans le cadre des préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.


CAN 2025 : La liste officielle des 28 joueurs du Sénégal dévoilée

Fort des bonnes performances enregistrées lors des dernières trêves internationales et en tenant compte des états de forme de chacun, le sélectionneur mise sur une ossature expérimentée tout en intégrant quelques jeunes talents prometteurs.

Voici la liste des joueurs convoqués :

Gardiens :

  • Édouard Mendy

  • Mory Diaw

  • Yehvann Diouf

Défenseurs :

  • Kalidou Koulibaly

  • Abdoulaye Seck

  • Moussa Niakhaté

  • Ismail Jakobs

  • Mamadou Sarr

  • Antoine Mendy

  • Ilay Camara

  • El Hadji Malick Diouf

  • Krépin Diatta

Milieux de terrain :

  • Idrissa Gana Gueye

  • Pape Matar Sarr

  • Pathé Ciss

  • Pape Gueye

  • Lamine Camara

  • Habib Diarra

Attaquants :

  • Sadio Mané

  • Nicolas Jackson

  • Ismaila Sarr

  • Iliman Ndiaye

  • Cherif Ndiaye

  • Boulaye Dia

  • Cheikh Tidiane Sabaly

  • Assane Diao

  • Ibrahim Mbaye

  • Habib Diallo

Avec cette sélection, le Sénégal espère continuer sur sa dynamique positive et viser le titre continental lors de la CAN 2025.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

