CAN 2025 : La liste officielle des 28 joueurs du Sénégal dévoilée

Fort des bonnes performances enregistrées lors des dernières trêves internationales et en tenant compte des états de forme de chacun, le sélectionneur mise sur une ossature expérimentée tout en intégrant quelques jeunes talents prometteurs.



Voici la liste des joueurs convoqués :



Gardiens :



Édouard Mendy

Mory Diaw

Yehvann Diouf

Défenseurs :



Kalidou Koulibaly

Abdoulaye Seck

Moussa Niakhaté

Ismail Jakobs

Mamadou Sarr

Antoine Mendy

Ilay Camara

El Hadji Malick Diouf

Krépin Diatta

Milieux de terrain :



Idrissa Gana Gueye

Pape Matar Sarr

Pathé Ciss

Pape Gueye

Lamine Camara

Habib Diarra

Attaquants :



Sadio Mané

Nicolas Jackson

Ismaila Sarr

Iliman Ndiaye

Cherif Ndiaye

Boulaye Dia

Cheikh Tidiane Sabaly

Assane Diao

Ibrahim Mbaye

Habib Diallo

Avec cette sélection, le Sénégal espère continuer sur sa dynamique positive et viser le titre continental lors de la CAN 2025.

