L'Actualité au Sénégal

CAN 2025 : Le président Diomaye Faye remettra le drapeau national aux Lions


Rédigé le Vendredi 12 Décembre 2025 à 06:49


Le président Bassirou Diomaye Faye remettra mercredi le drapeau national aux Lions avant leur départ pour la CAN 2025 au Maroc, où le Sénégal disputera sa 18ᵉ phase finale.


Le Sénégal s’apprête à participer à la Coupe d’Afrique des nations 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Cette nouvelle édition marquera la 18ᵉ présence des Lions dans une phase finale de la compétition continentale, avec une continuité remarquable puisqu’il s’agira de leur sixième participation d’affilée depuis 2015.

Avant leur départ, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, remettra mercredi le drapeau national à l’équipe, selon un communiqué du Conseil des ministres tenu jeudi. Les champions de l’édition 2021 organisée en 2022 au Cameroun abordent cette CAN 2025 avec l’ambition de confirmer leur statut, après avoir également atteint la finale en 2002 au Mali et en 2019 en Égypte.

Pour cette compétition, le Sénégal évoluera dans le groupe D aux côtés du Botswana, de la République démocratique du Congo et du Bénin. La sélection, installée dans la ville de Tanger, disputera ses rencontres de poules face au Botswana le 23 décembre, contre la RD Congo le 27 décembre, puis face au Bénin le 30 décembre.




