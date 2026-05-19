Mondial 2026 : Bassirou Diomaye Faye appelle à soutenir les Lions du Sénégal

Lors du Conseil des ministres du 20 mai 2026, le président Bassirou Diomaye Faye est revenu sur la participation de l’Équipe nationale de football du Sénégal à la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Cette compétition internationale se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

À cette occasion, le chef de l’État a adressé, au nom de la Nation, un message d’encouragement, de soutien et de mobilisation aux Lions du Sénégal.

Le président de la République a également demandé au ministre de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la Fédération sénégalaise de football, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer une participation réussie du Sénégal à cette Coupe du monde.