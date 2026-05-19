Approvisionnement en eau : le chef de l’État demande des mesures urgentes

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé mercredi au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de prendre des mesures urgentes afin d’améliorer l’approvisionnement en eau dans plusieurs localités du pays.

Le chef de l’État a signalé des difficultés d’accès à l’eau potable dans plusieurs zones, notamment à Touba, Kaffrine, Louga et Keur Massar.

Il a ainsi demandé au ministère concerné de prendre toutes les dispositions nécessaires pour améliorer de manière significative l’accès des populations à cette ressource.

Selon la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, le président a également insisté sur l’implication de la Société nationale des eaux du Sénégal, de l’Office des forages ruraux, de SEN’EAU et des autres délégataires du service public de l’eau dans la résolution de ces difficultés.