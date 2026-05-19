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L'Actualité au Sénégal

Approvisionnement en eau : le chef de l’État demande des mesures urgentes


Rédigé le Jeudi 21 Mai 2026 à 09:23 | Lu 68 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de prendre des mesures rapides pour améliorer l’accès à l’eau dans plusieurs localités du Sénégal.


Approvisionnement en eau : le chef de l’État demande des mesures urgentes

 

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé mercredi au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de prendre des mesures urgentes afin d’améliorer l’approvisionnement en eau dans plusieurs localités du pays.
Le chef de l’État a signalé des difficultés d’accès à l’eau potable dans plusieurs zones, notamment à Touba, Kaffrine, Louga et Keur Massar.
Il a ainsi demandé au ministère concerné de prendre toutes les dispositions nécessaires pour améliorer de manière significative l’accès des populations à cette ressource.
Selon la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, le président a également insisté sur l’implication de la Société nationale des eaux du Sénégal, de l’Office des forages ruraux, de SEN’EAU et des autres délégataires du service public de l’eau dans la résolution de ces difficultés.



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