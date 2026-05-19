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Kaolack : 2 491 nouveaux policiers intègrent la Police nationale


Rédigé le Mercredi 20 Mai 2026 à 09:49 | Lu 26 fois Rédigé par


La 49e promotion de l’École des sous-officiers Colonel Cheikh-Tidiane-Diouf de Kaolack a livré 2 491 nouveaux policiers à la Police nationale, dont 332 femmes.


Kaolack : 2 491 nouveaux policiers intègrent la Police nationale

 

La Police nationale s’est renforcée avec l’arrivée de 2 491 nouveaux policiers issus de la 49e promotion de l’École des sous-officiers Colonel Cheikh-Tidiane-Diouf. Parmi eux figurent 332 femmes.
La cérémonie de sortie de promotion s’est tenue mardi dans l’enceinte de l’école, sous la présidence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé.
Plusieurs autorités administratives et sécuritaires ont assisté à l’événement, notamment le gouverneur de Kaolack, Mohamadou Moctar Watt, le préfet Mamadou Guèye ainsi que le directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour. Des chefs religieux et coutumiers de la région étaient également présents.
Selon la direction de l’école, 2 494 élèves sous-officiers, dont 333 femmes, avaient commencé leur formation en mars 2024. Trois décès ont été enregistrés durant cette période.
La promotion porte le nom du commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle Baba Yaradou, aujourd’hui retraité.
Le directeur de l’école, le commissaire de police Aboubacrine Sadikh Ndiaye, a invité les nouveaux policiers à accomplir leurs missions avec sérieux et à respecter le serment prêté.
S’adressant aux récipiendaires, le ministre de l’Intérieur a estimé qu’ils avaient été préparés moralement, physiquement et psychologiquement à leurs futures fonctions. Il les a encouragés à exercer leur métier avec compétence, dévouement, confiance et humilité.
Selon Mouhamadou Bamba Cissé, le choix de devenir policier représente un engagement envers les valeurs républicaines et la mission de protection des citoyens.


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