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Dialogue national : le FDR rejette le format de consultations proposé par le chef de l’État


Rédigé le Jeudi 21 Mai 2026 à 09:25 | Lu 69 fois Rédigé par


Le Front pour la défense de la démocratie et de la République estime que les consultations initiées par le président Bassirou Diomaye Faye manquent de transparence et d’inclusivité.


Dialogue national : le FDR rejette le format de consultations proposé par le chef de l’État

 

Le Front pour la défense de la démocratie et de la République a indiqué mercredi ne pas adhérer au format de consultations retenu par le président de la République à la place des précédentes éditions des Journées du dialogue national.
Dans un communiqué publié par la Conférence des leaders du FDR, cette coalition regroupant plusieurs partis et mouvements de l’opposition affirme ne pas être convaincue par l’initiative lancée par le chef de l’État. Le texte a été rendu public à quelques heures de l’ouverture des consultations prévues ce jeudi.
Selon le FDR, cette démarche présente un manque de transparence et d’inclusivité. Les responsables de la plateforme dénoncent notamment l’absence d’informations précises concernant l’ordre du jour et les modalités des échanges.
En conséquence, la coalition d’opposition affirme ne pas se sentir concernée par cette initiative présidentielle.
Lors du Conseil des ministres tenu mercredi, le président Bassirou Diomaye Faye a expliqué que ce format de consultations directes et restreintes était lié au contexte de la fête de l’Eid el-Kébir.
Le chef de l’État a également annoncé qu’il recevra ce jeudi plusieurs anciens Premiers ministres ainsi que d’anciens ministres, notamment ceux ayant exercé dans les domaines des finances et de la sécurité intérieure.



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