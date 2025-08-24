Modou Lo : le roi des arènes envisage un engagement politique après sa retraite sportive





Le roi des arènes sénégalaises, Modou Lo, âgé de 43 ans, n’exclut pas de s’investir en politique après la fin de sa carrière sportive, notamment au niveau de sa base populaire des Parcelles Assainies à Dakar.



Dans un entretien accordé à Radio France Internationale (RFI), il a expliqué : « En tant qu’enfant des Parcelles Assainies et voulant le meilleur pour mon quartier, je n’exclus pas de m’engager localement en politique après ma retraite sportive. Si cela peut permettre de créer des opportunités et d’améliorer les conditions de vie des habitants, je n’hésiterai pas. »



Très respecté dans sa commune, le chef de file de l’écurie Rock Énergie estime que chacun a le droit de s’exprimer sur les affaires politiques, même s’il ne prévoit pas de s’affilier à un parti ou de soutenir un candidat spécifique pour l’instant.



Concernant la suite de sa carrière sportive, Modou Lo indique qu’il ne souhaite pas aller jusqu’à l’âge limite de 45 ans. « Je vais continuer quelques combats, puis laisser la place aux jeunes talents de mon écurie, comme Franc, Gora Sock, Petit Lô, Calva ou Seydina », précise-t-il.



Le prochain combat Modou Lo – Sa Thiès, organisé par Albourakh Events, est prévu le 6 avril 2026. Le champion des Parcelles Assainies affiche un palmarès de 23 victoires, 3 défaites et un nul en 26 combats, tandis que son adversaire compte 15 victoires et 3 défaites en 18 combats.

