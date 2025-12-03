Grille nationale des loyers : un député plaide pour un meilleur encadrement des tarifs au Sénégal





Le député Mayabé Mbaye a suggéré, mardi, la mise en place d’une grille nationale de référence des loyers destinés à l’habitation, afin de mieux encadrer et harmoniser les variations tarifaires observées à Dakar et dans le reste du pays.



Cette proposition a été formulée lors de la séance plénière de l’Assemblée nationale consacrée à l’examen du budget du ministère de l’Urbanisme pour l’année 2026, en présence du ministre Moussa Balla Fofana.



Selon le parlementaire, cette grille devrait s’inspirer du mécanisme déjà utilisé pour la régulation des prix des terrains. Elle prendrait en compte plusieurs critères, notamment la localisation du logement, la zone administrative et l’ancienneté du bâtiment, dans le but de réduire les écarts importants observés entre les grandes agglomérations et les régions.



Mayabé Mbaye a regretté le faible impact de la Commission nationale de régulation des loyers des baux à usage d’habitation (CONAREL), malgré les ressources mobilisées pour son fonctionnement. Il a souligné que les propriétaires continuent de fixer librement leurs prix, entraînant une hausse constante des loyers.



Il a invité le gouvernement à mettre en œuvre des mesures plus strictes pour maîtriser durablement le coût des loyers, rappelant que ceux-ci représentent entre 50 et 65 % des dépenses des ménages. Selon lui, cette charge élevée pourrait limiter l’efficacité des efforts engagés pour améliorer le pouvoir d’achat, notamment à travers la baisse des prix des produits de consommation, de l’énergie ou du carburant.



Le député a enfin appelé à faire de la régulation du marché locatif une priorité nationale, estimant que le contrôle des loyers est indispensable pour renforcer l’impact des politiques de soutien aux ménages.

