Pape Bouna Thiaw, huitième entraîneur sénégalais à diriger les Lions en Coupe d’Afrique des nations





Pape Bouna Thiaw, sélectionneur de l’équipe nationale depuis décembre 2024, devient le huitième entraîneur sénégalais à diriger les Lions en Coupe d’Afrique des nations (CAN), dans l’histoire des 18 participations du Sénégal à la compétition.



Depuis la première apparition du pays en 1965, plusieurs coachs sénégalais et étrangers ont guidé l’équipe aux différentes éditions de ce rendez-vous continental. Aujourd’hui, Pape Bouna Thiaw hérite d’une mission exigeante : approcher ou égaler les performances de son prédécesseur Aliou Cissé, le technicien ayant disputé le plus grand nombre de CAN à la tête des Lions.



Ancien capitaine de la sélection, Aliou Cissé a dirigé le Sénégal lors de quatre éditions : en 2017 au Gabon, en 2019 en Égypte, en 2022 au Cameroun (CAN 2021) et en 2023 en Côte d’Ivoire. Il a également offert au pays son premier trophée continental en 2022. Son parcours comprend une victoire, une demi-finale, un quart de finale et une qualification en huitièmes de finale.



De son côté, Pape Bouna Thiaw, vainqueur du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) en 2023 avec l’équipe locale, présente un bilan très encourageant depuis sa nomination. En 14 rencontres, il comptabilise 11 victoires, deux matchs nuls et une seule défaite en amical face au Brésil en novembre. Sous sa direction, les Lions ont inscrit 32 buts et en ont concédé 6. Son approche, basée sur un jeu fluide et collectif, est largement saluée par les spécialistes.



Lors de la prochaine CAN au Maroc, le sélectionneur cherchera à reconquérir un titre perdu lors de la dernière édition. Il vise également une performance solide afin d’augmenter les chances de qualification pour la Coupe du monde 2026.



Voici les techniciens sénégalais ayant conduit les Lions en phase finale de la CAN :

