Modou Lô bientôt maire des Parcelles Assainies ?

Le lutteur a également défendu la diversité d’opinions politiques.

« Tout le monde a le droit d’avoir son opinion, de la partager, de discuter, parce que personne ne peut tout savoir sur tout. Je n’ai pas encore cette posture d’appartenance politique, mais je ne me priverai pas de donner mon avis sur les affaires de la cité », a-t-il ajouté.

Soutien passé à Amadou Ba

Si Modou Lô se garde pour le moment d’afficher une couleur politique officielle, il avait pourtant apporté son soutien à Amadou Ba lors de la présidentielle de 2024, participant notamment à une caravane dans les rues des Parcelles Assainies.

Vers une nouvelle arène ?

L’éventualité d’une candidature de Modou Lô à la mairie suscite déjà des débats. Sa popularité et son image de sportif respecté pourraient constituer des atouts majeurs, mais l’entrée en politique comporte aussi son lot de défis.

Reste à savoir si les Parcelles Assainies éliront, un jour, leur « Roi des Arènes » en Roi de la Commune.

« En tant qu’enfant des Parcelles assainies et voulant le meilleur pour mon quartier, je n’exclus pas de m’engager localement après ma retraite sportive. Si j'ai la possibilité, avec la politique, d'avoir des opportunités pour le développement des Parcelles, et que les populations vivent mieux, je n’hésiterai pas », a déclaré Modou Lô.