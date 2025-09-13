Modou Lo – Sa Thiès : le duel royal est fixé

Les deux gladiateurs s’affronteront le 5 avril prochain à l’Arène nationale, dans un combat qui s’annonce électrique, où chaque geste, chaque frappe et chaque mouvement pourrait faire basculer l’histoire.



Un roi face à un prétendant

Pour Modou Lo, détenteur du titre de roi des arènes, ce combat sera une nouvelle occasion d’affirmer son règne et de rappeler à tous qu’il reste le maître incontesté de la discipline. Avec un palmarès riche et des victoires éclatantes face aux plus grands, il aborde ce duel avec sérénité mais aussi la pression inhérente à son statut.



En face, Sa Thiès voit en ce combat l’opportunité de sa vie : franchir le dernier palier, s’imposer face au roi et écrire une page glorieuse de l’arène sénégalaise. Sa fougue, son explosivité et son mental de guerrier font de lui un adversaire redoutable.



Une arène déjà en ébullition

Depuis l’annonce officielle, les débats s’enflamment entre amateurs, supporters et spécialistes. Les uns misent sur l’expérience et la puissance stratégique de Modou Lo, les autres sur la jeunesse, la vitesse et la détermination de Sa Thiès.



Une certitude : le 5 avril, l’arène nationale sera trop petite pour contenir l’effervescence d’un peuple tout entier, passionné par ce sport qui dépasse le cadre du ring pour devenir un véritable fait social.

