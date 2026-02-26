Mobilisation annoncée à Dakar et Rufisque pour soutenir 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Une nouvelle marche pacifique est annoncée samedi à Dakar ainsi qu’à Rufisque, localité située à environ 25 kilomètres au sud-est de la capitale. Les organisateurs entendent réclamer la libération de 18 supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc, selon des informations obtenues auprès d’eux.

Ces supporters ont été condamnés à des peines pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement pour hooliganisme. D’après les initiateurs du mouvement, ces sanctions seraient injustifiées. Les faits reprochés font suite à des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, remportée par le Sénégal face au pays organisateur.

Il s’agira de la deuxième mobilisation en quelques jours. Jeudi, une première marche avait déjà conduit au dépôt d’un mémorandum auprès de l’ambassade du Maroc à Dakar, exprimant une protestation formelle contre la détention des supporters.

Au Sénégal comme à l’étranger, un large élan de solidarité s’est manifesté. Des joueurs de la sélection nationale, notamment le capitaine Kalidou Koulibaly et Pape Matar Sarr, ont également appelé à leur libération.