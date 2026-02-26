Éliminatoires Mondial 2027 : le Sénégal battu par la Côte d’Ivoire à Dakar

L’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a été dominée jeudi à Dakar par celle de la Côte d’Ivoire, sur le score de 90 à 80, lors d’un match comptant pour la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball FIBA 2027 prévue au Qatar.

La rencontre, disputée devant un public nombreux au Stadium Marius-Ndiaye, avait pourtant bien commencé pour les Lions. Un premier dunk de Gora Camara laissait espérer une prestation solide à domicile. Mais cette entame prometteuse n’a pas résisté à la détermination des Éléphants ivoiriens.

Très agressifs et bien organisés, les visiteurs ont rapidement pris le contrôle du jeu, exploitant les failles d’une défense sénégalaise fébrile. Leur efficacité, notamment derrière la ligne des trois points, a mis en difficulté une équipe locale en manque de repères.

Malgré quelques séquences spectaculaires, avec des dunks d’Ousmane Ndiaye et de Gora Camara ou de belles combinaisons avec Boissy, le Sénégal a multiplié les pertes de balle et les maladresses. L’entrée précoce de Karim Mané et de Babacar Sané, tout comme le retour de Boissy depuis le banc, a apporté un léger regain, sans inverser la tendance. Les Lions étaient menés 28-14 à la fin du premier quart-temps puis 48-37 à la pause.

Au retour des vestiaires, les hommes de Ngagne DeSagana Diop ont montré un visage plus conquérant. En quelques minutes, ils ont réduit l’écart en inscrivant 25 points. Boissy a notamment réussi deux tirs à trois points, compensant partiellement l’absence de Brancou Badio, retenu par son club, le Valencia Basket Club.

À l’issue du troisième quart-temps, le score était de 66-62 en faveur des Ivoiriens. Le meneur des Windy City Bulls, Ibrahima Fall-Faye, s’est illustré avec 13 points, terminant meilleur marqueur sénégalais.

Portée par son public, l’équipe du Sénégal a tenté une remontée, obligeant la Côte d’Ivoire à hausser son niveau de jeu dans le dernier quart-temps. Les Lions ont toutefois replongé dans leurs difficultés, manquant des paniers faciles et éprouvant des soucis défensifs.

Solides et réguliers, les Ivoiriens, emmenés notamment par Jean-Philippe Dally et Assemian Moulare, auteurs de 12 points chacun, ont finalement conservé leur avance pour s’imposer 90-80.

La prochaine rencontre du Sénégal dans le groupe B est prévue samedi à 21 heures face à Madagascar, battu de son côté 87-79 par la République démocratique du Congo.