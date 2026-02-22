Ligue des champions 2025-2026 : cinq Sénégalais en route vers les huitièmes





Cinq internationaux sénégalais évolueront en huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA avec leurs clubs respectifs : Ibrahim Mbaye, Ismail Jakobs, Pape Matar Sarr, Mamadou Sarr et Nicolas Jackson.



Trois d’entre eux avaient déjà assuré leur qualification à l’issue de la phase de ligue en terminant parmi les huit premiers. Il s’agit de Pape Matar Sarr avec Tottenham Hotspur, Mamadou Sarr avec Chelsea FC et Nicolas Jackson avec Bayern Munich.



Le top 8 est composé d’Arsenal FC (1er), Bayern Munich (2e), Liverpool FC (3e), Tottenham Hotspur (4e), FC Barcelona (5e), Chelsea FC (6e), Sporting CP (7e) et Manchester City FC (8e). Ces formations seront têtes de série lors du tirage.



Ibrahim Mbaye et Ismail Jakobs ont décroché leur billet à l’issue des barrages disputés mercredi. Avec le Paris Saint-Germain, Mbaye a contribué à l’élimination de l’AS Monaco de Lamine Camara et Krépin Diatta (blessé), sur un score cumulé de 5-4. De son côté, Jakobs s’est qualifié avec Galatasaray SK.



Le club turc a écarté la Juventus FC au terme d’une double confrontation animée. Vainqueur 5-2 à l’aller, Galatasaray s’est incliné 3-0 au retour, un résultat qui a conduit les deux équipes en prolongation. C’est finalement un but de l’attaquant nigérian Victor Osimhen qui a scellé la qualification des siens.



Parmi les autres équipes sorties des barrages figurent le FK Bodø/Glimt, tombeur de l’Inter Milan, ainsi que l’Atlético Madrid, le Real Madrid, Newcastle United, Atalanta BC et le Bayer 04 Leverkusen.



Ces huit formations rejoignent les huit premières de la phase de ligue pour le tirage des huitièmes, des quarts et des demi-finales, prévu vendredi à 11h GMT sur le site officiel de l’UEFA.

