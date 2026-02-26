Menu
Kédougou : une bande armée active dans les zones aurifères neutralisée par la gendarmerie


La section de recherches de la gendarmerie de Kédougou a démantelé un groupe armé actif dans plusieurs localités aurifères. Six suspects ont été interpellés après une série d’attaques.


La section de recherches de la gendarmerie de Kédougou a mis fin aux activités d’un groupe armé qui sévissait depuis août 2025 dans différentes localités aurifères, notamment à Bantaco, Djindji et Samécouta, ainsi que dans leurs environs, selon une source sécuritaire.

D’après les mêmes informations, cette intervention s’inscrit dans le cadre des actions menées contre la criminalité afin de prévenir toute forme d’extrémisme violent. Entre le 23 janvier et le 13 février 2026, plusieurs attaques ont été signalées. Une enquête approfondie, conduite du 18 au 25 février 2026, a abouti à l’interpellation de six membres présumés du groupe.

Les suspects opéraient généralement de nuit, en petits groupes, et prenaient soin de dissimuler leur identité. Ils planifiaient leurs actions et utilisaient des armes à feu, des armes blanches ainsi que divers objets pour intimider leurs cibles. Les orpailleurs et les commerçants des zones d’exploitation artisanale figuraient parmi leurs principales cibles.

Selon la source sécuritaire, leur stratégie consistait à surveiller des axes stratégiques et des points de passage fréquentés par les travailleurs et commerçants se rendant sur les sites d’orpaillage. Encagoulés et armés, notamment de fusils AK-47 et de fusils de chasse, ils intervenaient après avoir étudié les itinéraires empruntés.

L’opération menée par les forces de sécurité a permis la saisie d’un fusil AK-47, d’un fusil de chasse, d’une machette, d’un détecteur d’or, de trois motos, de cagoules ainsi que de deux bœufs.

Les personnes arrêtées sont poursuivies pour association de malfaiteurs, vols en réunion avec arme à feu et vol de bétail.




