Mise en place d’une mission parlementaire sur la commercialisation des produits SOFTCARE au Sénégal





L’Assemblée nationale a procédé à l’installation officielle d’une mission d’information parlementaire dédiée à l’examen des conditions de commercialisation des produits de la marque SOFTCARE au Sénégal. Cette initiative, prévue par l’article 51 du Règlement intérieur, a été formellement approuvée par le Bureau de l’institution le 29 décembre 2025, avant son installation le lundi 5 janvier 2026.



La cérémonie s’est tenue dans un climat marqué par le respect des règles et de la solennité propres au contrôle parlementaire. Elle a été présidée par la quatrième Vice-présidente de l’Assemblée nationale.



La mission est composée de onze députés issus de la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale. Sa composition reflète le pluralisme parlementaire, avec une majorité de membres du groupe parlementaire PASTEF les Patriotes, aux côtés de représentants du groupe Takku Wallu et des Non-inscrits.



La direction de la mission est assurée par une Présidente, épaulée par une première et une deuxième Vice-présidente. Les travaux et la rédaction du rapport final sont confiés à un Rapporteur désigné à cet effet.



Dotée d’un caractère temporaire, la mission dispose d’un mandat initial de trente jours à compter de son installation. Cette durée pourra être prolongée par le Bureau de l’Assemblée nationale si les investigations nécessitent un approfondissement supplémentaire.



Conformément aux règles encadrant le contrôle parlementaire, la mission mènera ses travaux dans le respect des secrets protégés par la loi et des droits des personnes concernées. Elle adoptera une démarche méthodique reposant sur des auditions, des consultations, des demandes d’informations et, le cas échéant, des visites de terrain.



À l’issue de ses investigations, la mission devra formuler des recommandations concrètes destinées à renforcer la transparence et la redevabilité publiques, à améliorer la protection des consommateurs et à prévenir les risques sanitaires liés à la commercialisation des produits examinés.



La Présidente de la mission a enfin lancé un appel à l’ensemble des administrations, structures concernées et parties prenantes afin qu’elles coopèrent pleinement et loyalement avec la mission, dans l’intérêt de la santé publique et du renforcement de la confiance des citoyens.

