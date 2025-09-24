Mexique: des pluies diluviennes font 28 morts à travers le pays

Les autorités de la protection civile du Mexique ont signalé des pluies intenses dans 31 des 32 États, provoquant des débordements de rivières, des inondations de villages entiers, des glissements de terrain et l'effondrement de routes et de ponts. Les autorités parlaient, ce 10 octobre, de 28 morts. L'État d'Hidalgo (centre) a été l'un des plus touchés avec 16 morts, 1 000 habitations endommagées et 90 communautés inaccessibles pour les secours, selon les autorités locales. Dans l'État de Puebla (sud-est), les autorités ont annoncé au moins neuf morts, ajoutant que 80 000 personnes avaient été touchées par les inondations, selon le gouvernement local. Les inondations ont fait deux morts dans l'État de Veracruz (est) et un autre à Querétaro (centre), selon les autorités locales.



« Nous travaillons pour soutenir la population, rouvrir les routes et rétablir l'électricité », a écrit la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, sur son compte X après une réunion avec des responsables locaux et des membres de son cabinet. Elle a ajouté que des milliers de soldats, ainsi que des bateaux, des avions et des hélicoptères, avaient été mobilisés pour soutenir les efforts des secours.



Des abris ont été ouverts pour les personnes déplacées. La principale zone sinistrée a été la Sierra Madre Orientale, une chaîne de montagnes qui s'étend parallèlement à la côte du golfe du Mexique. Elle est parsemée de petites communautés, dont beaucoup ont été coupées du monde ce 10 octobre. Une équipe de l'AFP à Tulancingo, ville de l'État d'Hidalgo qui est le principal point d'accès à de nombreux villages de montagne, a constaté que les routes menant à la Sierra Madre Orientale étaient fermées en raison des glissements de terrain et des effondrements.



Des pluies très abondantes en 2025 Le Mexique a été frappé par des pluies particulièrement abondantes depuis le début de l'année, avec un record de précipitations enregistré dans la capitale Mexico. Un front froid venant du nord a également accru les précipitations dans une grande partie du pays, a ajouté l'expert.



Les autorités des zones situées au large de la côte Pacifique surveillent de près les tempêtes tropicales Raymond et Priscilla. Les deux tempêtes sont actuellement éloignées de la côte, mais ont déjà engendré de fortes pluies dans l'ouest du Mexique, causant des dégâts dans les États de Chiapas, Guerrero, Oaxaca et Michoacán. Raymond devrait toucher la partie sud de Basse Californie au cours du weekend, selon le Centre national des ouragans des États-Unis. Il est prévu qu'il s'affaiblisse en une dépression tropicale d'ici le dimanche 12 octobre.