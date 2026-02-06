Menu
IEF Thies Departement Fête l’Excellence : le Préfet magnifie le mérite et exhorte les élèves à viser plus haut


Rédigé le Samedi 7 Février 2026 à 17:39 | Lu 104 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La cérémonie de la Fête de l’Excellence de l'IEF Thiés département s’est tenue ce week-end dans une atmosphère de fierté et d’émotion, en présence des autorités administratives, territoriales, éducatives et de nombreux parents d’élèves. L’événement, consacré à la célébration des meilleurs élèves de la circonscription, a été marqué par un discours fort et rassembleur du Préfet.


Prenant la parole devant une assistance attentive, l’autorité administrative a salué « le travail, la discipline et la persévérance » des élèves distingués, rappelant que leur réussite est le fruit d’efforts constants et de sacrifices consentis tout au long de l’année scolaire. Selon lui, cette Fête de l’Excellence constitue bien plus qu’une simple cérémonie de récompense : elle symbolise la reconnaissance de la République envers ceux qui ont choisi la voie de l’effort.
 

Le Préfet a insisté sur le rôle central de l’école dans la construction de la Nation, soulignant que l’éducation demeure « le socle du développement économique, social et culturel du Sénégal ». Il a exhorté les élèves à poursuivre sur la voie de l’excellence, tout en les invitant à demeurer humbles, disciplinés et animés par l’esprit de citoyenneté.
 

Un hommage appuyé a également été rendu aux enseignants, qualifiés de « véritables artisans de l’excellence scolaire », ainsi qu’aux parents d’élèves, dont l’accompagnement et les sacrifices ont été jugés déterminants dans la réussite des apprenants.
 

Dans un contexte marqué par de nombreux défis, le Préfet a rappelé l’engagement de l’État à soutenir le système éducatif et à promouvoir l’égalité des chances sur toute l’étendue du territoire. Il a appelé l’ensemble des acteurs à renforcer leur collaboration afin de consolider les acquis et d’élever davantage le niveau de performance des établissements scolaires.
 

La cérémonie s’est achevée par la remise de prix et d’attestations aux lauréats, sous les applaudissements nourris du public, dans un esprit d’émulation et d’espoir pour l’avenir de l’école sénégalaise.




Lat Soukabé Fall

