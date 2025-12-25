Meurtre de Yaya Faty à Tivaouane : la cavale de Lassana Camara prend fin à Saint-Louis

Alertées, les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux où elles ont procédé à des constatations particulièrement troublantes. Sur le chantier, les enquêteurs ont mis au jour un coupe-coupe, des traces de sang, ainsi que plusieurs effets personnels appartenant à la victime, notamment un bracelet et des vêtements. Autant d’éléments matériels qui ont rapidement orienté les soupçons vers un homicide volontaire.



La victime, formellement identifiée comme Yaya Faty, travaillait sur le chantier avec un seul autre ouvrier : Lassana Camara, âgé de 28 ans et de nationalité bissau-guinéenne. Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux hommes partageaient le même lieu de travail depuis plusieurs semaines.



Cependant, après la découverte du corps, Lassana Camara avait mystérieusement disparu, quittant le chantier sans laisser de trace. Cette fuite a renforcé les soupçons des enquêteurs, qui ont alors lancé une vaste opération de recherche à travers plusieurs localités du pays.



Après plusieurs jours de traque, la cavale du suspect a finalement pris fin à Saint-Louis. Les forces de l’ordre locales ont localisé Lassana Camara dans une maison où il se cachait en compagnie d’un compatriote, M. Mandjan, coiffeur de profession et domicilié à Rao. Le suspect a été interpellé sans résistance puis placé en garde à vue.



Son arrestation marque une étape décisive dans cette affaire criminelle qui a profondément choqué les habitants de Tivaouane. Une enquête approfondie est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du meurtre, les motivations du suspect et d’éventuelles complicités.



Lassana Camara devrait être présenté dans les prochains jours devant le procureur pour les suites judiciaires appropriées.

