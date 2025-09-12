Le Père de Pape Matar Sarr Encense la TFM et L'observateur: Gnepa Beug TFM

Rédigé le Vendredi 12 Septembre 2025

Le père de Pape Matar Sarr a livré des propos qui traduisent bien l’opinion de nombreux Sénégalais : « Tout le monde aime TFM, leurs émissions, leur plateau national et régional, tout le monde aime TFM. » Pour lui, la chaîne fait désormais partie des habitudes quotidiennes et s’impose comme un média incontournable.



TFM, au cœur du Groupe Futurs Médias, a su séduire par la diversité de ses programmes et la qualité de ses contenus. Avec des émissions suivies dans tout le pays et un relais assuré par le journal L’Observateur, le groupe reste parmi les plus consultés et appréciés.



Ces paroles simples mais fortes confirment la place centrale de TFM dans le paysage médiatique sénégalais, une chaîne qui rassemble et qui continue de gagner la confiance du public.



