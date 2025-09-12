|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Le Père de Pape Matar Sarr Encense la TFM et L'observateur: Gnepa Beug TFM 12/09/2025 🇸🇳 Sénégal : Un nouveau gouvernement dévoilé par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko 06/09/2025 🚨 Vols de batteries de voitures à Fahu : Un suspect activement recherché 28/08/2025 Plan Sénégal Émergent 2050 : Magueye Badiane et les Femmes Leaders unissent leurs forces pour un développement inclusif et souverain 28/08/2025 Thiès : Le ministre Birame Soulèye Diop au chevet des sinistrés après de fortes inondations 24/08/2025
L'Actualité au Sénégal
Le Père de Pape Matar Sarr Encense la TFM et L'observateur: Gnepa Beug TFM
Rédigé le Vendredi 12 Septembre 2025 à 09:56 | Lu 30 fois Rédigé par SEYELATYR
Le père de Pape Matar Sarr a livré des propos qui traduisent bien l’opinion de nombreux Sénégalais : « Tout le monde aime TFM, leurs émissions, leur plateau national et régional, tout le monde aime TFM. » Pour lui, la chaîne fait désormais partie des habitudes quotidiennes et s’impose comme un média incontournable.
TFM, au cœur du Groupe Futurs Médias, a su séduire par la diversité de ses programmes et la qualité de ses contenus. Avec des émissions suivies dans tout le pays et un relais assuré par le journal L’Observateur, le groupe reste parmi les plus consultés et appréciés.
Ces paroles simples mais fortes confirment la place centrale de TFM dans le paysage médiatique sénégalais, une chaîne qui rassemble et qui continue de gagner la confiance du public.
Dans la même rubrique :
|
Mardi 9 Septembre 2025 - 00:54 Nomination d'Amadou Ba ministre d'artisanat le president des ouvrier Thiés liste les maux du secteur
|
Vendredi 5 Septembre 2025 - 20:29 Sénégal vs Soudan : Pape Matar Sarr double la mise après l’ouverture de Koulibaly
Actualité à Thiès
Thiès accueille la deuxième journée des Vacances numériques
Lat Soukabé Fall - 10/09/2025 - 0 Commentaire
Après Dakar, c’est la ville de Thiès qui a abrité la deuxième étape du programme Vacances numériques, une initiative qui vise à former les jeunes aux métiers du digital. Le projet couvre quatre...
Thiès : Les ferrailleurs en colère, sit-in contre les industriels
Lat Soukabé Fall - 07/09/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Conseil municipal de Thiès : Babacar Diop annonce des mesures contre les inondations et de nouveaux projets d’infrastructures
Rédaction - 12/09/2025 - 0 Commentaire
Lors de la session du 11 septembre 2025, le maire Babacar Diop a présenté au Conseil municipal de Thiès des mesures contre les inondations, de nouveaux projets routiers, sociaux et culturels. ...
Kaolack sous les eaux : 60 mm de pluie paralysent plusieurs quartiers, dont Médina Baye en pleine célébration
Rédaction - 12/09/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com